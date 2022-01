Adieu Paris : Edouard Baer présente son nouveau film dans une bande-annonce enjouée

"Adieu Paris", le nouveau film d'Edouard Baer, nous invite à un déjeuner parmi le microcosme artistique parisien, incarné par un casting royal. Une histoire où le rire est au menu, partagé par des hommes dont l'amitié commence peut-être à s'effriter... La bande-annonce, narrée par Edouard Baer, dévoile en images ce déjeuner pas comme les autres.

Le gratin du spectacle français passe à table

Pour son quatrième long-métrage en tant que réalisateur après La Bostella, Akoibon et Ouvert la nuit, Edouard Baer met les petits plats dans les grands avec Adieu Paris. L'histoire ? Un déjeuner à La Closerie des Lilas, restaurant et haut lieu de la vie parisienne, qui réunit autour d'un pot-au-feu et selon un protocole strict des figures du milieu artistique parisien. Edouard Baer avait déjà filmé cet endroit mythique dans Ouvert la nuit, et il en fait quasiment l'unique scène de son Adieu Paris.

Pour mettre en scène cette bande d'amis, dont l'amitié vieillit autant que vieillissent avec sympathie leurs esprits, il a rassemblé un formidable casting. Benoît Poelvoorde, Pierre Arditi, Bernard Murat, Jackie Berroyer, François Damiens et Bernard Le Coq, Gérard Depardieu et Daniel Prévost forment notamment une troupe inédite venue pour se retrouver et a priori passer du bon temps. Côté féminin, on note la présence d'Isabelle Nanty, Léa Drucker et Ludivine Sagnier.

Adieu Paris ©Le Pacte

Une bande-annonce drôle et enjouée

On ne boude déjà pas son plaisir à voir tous ces acteurs jouer de leur image, même si chacun joue une profession plus ou moins proche de la sienne. Il y a Pierre-Henry, metteur en scène et directeur de théâtre, tout comme son interprète Bernard Murat. Il y a Jacques, écrivain de renom interprété par Pierre Arditi, il y a aussi Louki, un plasticien interprété par François Damiens, et Enzo, un chanteur hâbleur joué par Bernard Le Coq. On trouve encore Benoît Poelvoorde, lui aussi dans son propre rôle dans Adieu Paris. On comprend d'ailleurs dans ces images que celui-ci n'a pas vraiment sa place à ce fameux déjeuner, organisé tous les ans par ces grandes figures artistiques et au cours duquel ils invitent un nouveau convive...

Edouard Baer nous introduit en voix-off à ce déjeuner si particulier que raconte Adieu Paris, et dont la bande-annonce promet qu'il sera drôle, rythmé, léger mais dans lequel on devine que la mélancolie n'est jamais très loin. Un film 100% Edouard Baer donc, qu'on pourra découvrir en salles le 26 janvier 2022.