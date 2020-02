After 2 : découvrez le teaser de la suite avec Dylan Sprouse

Vous avez aimé ? Partagez :

« After – Chapitre 2 » se dévoile avec un premier teaser qui annonce un second opus encore plus chaud que le précédent. On y retrouvera Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin, ainsi que le nouveau venu, Dylan Sprouse.

En avril dernier sortait sur les écrans français After – Chapitre 1, adaptation du roman du même nom d’Anna Todd, publié en 2014 et devenu un succès suffisant pour qu’une saga soit lancée. La comparaison avec Cinquante nuances de Grey n’a pas tardé. Et la production du film After ne s’est pas posée trop de question en abordant cette adaptation dans le même style que les Cinquante nuances, mais avec beaucoup moins de budget. Résultat, ce n’est pas du grand cinéma, loin de là, et c’est même facilement moquable. Il n’empêche qu’un public a été touché – plus de 52 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget d’environ 14 millions de dollars -, motivant la production à se lancer dans un second opus.

After 2 sera encore plus chaud…

Pour ce After – Chapitre 2, un premier teaser a été dévoilé (à découvrir en une d’article). Visiblement, il ne faudra pas s’attendre à une révolution. Le style est le même avec un érotisme assez soft, quand bien même Tessa se montre plus libérée sexuellement, lançant à son cher Hardin : « soit tu me baises, soit tu dégages« . Résultat, ça se câline sur le canapé et sous la douche, et on nous assure que la romance des deux sera plus chaude que jamais.

Il faudra tout de même que les deux parviennent à recoller les morceaux. Pour ça, Hardin aura du boulot. Car visiblement Tessa n’est plus la jeune fille prude et innocente du premier, mais semble davantage s’affirmer. Et il se pourrait que l’arrivée d’un nouveau beau gosse, Trevor, n’arrange pas les affaires d’Hardin.

On pourra vérifier ça prochainement. After 2 (After We Collided en VO) est prévu pour cette année, à une date encore inconnue. On devrait en savoir davantage très prochainement. Pour rappel au casting on retrouvera Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, et le nouveau venu, Dylan Sprouse.