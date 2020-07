After Chapitre 2 : la bande-annonce est là !

Après des extraits et des teasers, "After Chapitre 2" se dévoile davantage avec une bande-annonce. Le premier film avait été un succès suffisant au vu de son petit budget. Le second s'annonce dans la lignée de son prédécesseur.

After, une romance qui marche

After est une saga littéraire écrite par Anna Todd. Suite au succès des romans, Hollywood n'a pas tardé à lancer une adaptation pour le cinéma. Dans le premier film, After Chapitre 1, on découvre la jeune et innocente Tessa (Josephine Langford) tout juste sortie du lycée et en route pour l'université. Pourtant en couple depuis longtemps avec son ami d'enfance, tout bascule lorsqu'elle rencontre le ténébreux Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin). Un bad boy qui aime la provoquer mais qui, sous ses airs de goujat, a une sensibilité qui finit par faire craquer Tessa. Leur histoire se déroule au mieux, jusqu'à la fin d'After Chapitre 1, quand une amie d'Hardin révèle à Tessa qu'à l'origine le garçon voulait sortir avec elle pour mieux la larguer par la suite et ainsi la faire souffrir. After est au final une romance dont les qualités cinématographiques laissent à désirer. Et bien que la promesse d'une histoire d'amour sulfureuse et torride ne soit pas vraiment au rendez-vous, le succès du film (70 millions de dollars dans le monde pour un budget de 12 millions) a été suffisant pour lancer la suite, After Chapitre 2, qui poursuivra la relation semée d’embûches entre Tessa et Hardin.

Rien ne va plus pour Tessa et Hardin dans la bande-annonce d'After Chapitre 2

Après plusieurs extraits et courts teasers, une bande-annonce d'After Chapitre 2 a enfin été dévoilée par la production. Bien que Jenny Gage a été remplacée par Roger Kumble à la réalisation, on retrouve globalement le même style que sur le premier film, avec de l'érotisme encore très prude. Côté histoire, la vidéo démarre du point de vue d'Hardin, bien conscient qu'il a merdé tandis qu'il se remémore des bons moments avec Tessa. On voit bien que leur relation est devenue bien compliquée depuis cette fameuse révélation. Tessa a du mal à lui pardonner et à lui refaire totalement confiance, surtout avec son caractère toujours aussi colérique, voire violent. La venue d'un nouveau personnage, Trevor (Dylan Sprouse), dans la vie de Tessa, n'arrangera rien. Ce dernier ne tardant pas à tomber sous le charme de la jeune femme. Mais tout ça pourrait bien mal se terminer...

Nul doute que devant ces images le public du premier film sera convaincu (moins certain pour les autres). Par contre, il faudra encore attendre avant d'avoir une date de sortie pour After Chapitre 2.