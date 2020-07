After Chapitre 2 : la température monte dans le nouvel extrait

Après un premier teaser dévoilé en début d'année, voilà qu'on découvre un nouvel extrait de "After Chapitre 2". Pas de Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) cette fois, mais une rencontre tendue entre Tessa (Josephine Langford) et le nouveau venu : Trevor (Dylan Sprouse).

L'histoire d'After Chapitre 2

Dans After : Chapitre 1, adaptation du roman éponyme d'Anna Todd par la réalisatrice Jenny Gage, on découvrait Tessa (Josephine Langford), une jeune fille sérieuse se voyant déjà finir ses jours avec son petit ami du lycée. Sauf qu'arrivée à l'université, et en faisant la rencontre du ténébreux Hardin (Hero Fiennes-Tiffin), les choses vont basculer. Bien que d'abord agacée par le côté provocateur du garçon, elle finit par lui tomber dans les bras. Débute alors une histoire d'amour "sulfureuse" entre eux, mise à mal par Molly, une amie d'Hardin. Cette dernière révélant, qu'à l'origine, Hardin ne voulait sortir avec Tessa que pour la blesser en rompant par la suite...

After Chapitre 2 va donc se dérouler après cette révélation, alors que la relation entre Tessa et Hardin n'est pas au mieux. Bien qu'ils tentent de se réconcilier, de nouveaux obstacles se mettront en travers d'eux. Et notamment Trevor, interprété par Dylan Sprouse. C'est justement lui qui est introduit dans le nouvel extrait du film (à découvrir en une d'article).

Un extrait bouillant entre Tessa et Trevor

Comme on peut le voir dans l'extrait, Tessa sera immédiatement en conflit avec Trevor. Alors qu'elle arrive à son premier jour de travail, elle tente de retenir l'ascenseur dans lequel se trouve Trevor. Pensant que ce dernier ne l'attend pas, elle lâche une insulte. Mais les portes de l'ascenseur se rouvrent, provoquant un sacré malaise. Si dans le premier film l'attitude naïve et fleure bleue de Tessa pouvait agacer, ici il est plus agréable de la voir dans un style un peu différent, plus drôle et maladroit. Qu'on apprécie ou pas la saga After, il faut admettre que cette séquence, bien que totalement attendue, s'avère plutôt sympathique. On se doute donc que la relation entre Tessa et Trevor sera d'abord conflictuelle, mais qu'assez vite ils se rapprocheront. On pouvait déjà avoir un aperçu de cela dans le premier teaser d'After Chapitre 2.

Une petite mise en bouche en attendant une bande-annonce plus complète qui ne devrait pas tarder. On attend également que la date de sortie soit révélée.