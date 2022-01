After Earth : pourquoi le film porté par Will Smith a-t-il créé la polémique ?

Sorti en 2013, « After Earth » devait être un événement avec une collaboration exceptionnelle entre le génial M. Night Shyamalan et la star Will Smith. Malheureusement, en plus d’un retour critique mitigé, le film a provoqué une polémique au sujet de son inspiration.

After Earth : la famille Smith une nouvelle fois réunie

Inspiré par une docu-fiction nommée Je ne devrais pas être en vie, Will Smith met en place un projet ambitieux intitulé After Earth. Via sa société de production Overbrook Entertainment, il contacte alors M. Night Shyamalan, génial metteur en scène qui s'est illustré au début des années 2000. Présent dans le casting, il engage également son propre fils Jaden Smith, avec qui il a déjà travaillé sur À la recherche du bonheur.

After Earth ©Overbrook Entertainment

After Earth se déroule dans un monde futur où la dégradation environnementale a obligé les Terriens à quitter leur planète. 1000 ans plus tard, un père et son fils atterrissent sur une Terre devenue sauvage et hostile. Pour survivre, ils devront s'allier à tout prix.

Avec un Will Smith encore bankable à cette époque, After Earth a certes sauvé les meubles sur le plan commercial (243 millions de dollars de récoltés au box-office, pour un budget de 130 millions). Mais, sur le plan critique, la presse s'est fait un plaisir de démolir le film. Surtout, celui-ci a été accusé de faire l'apologie de la scientologie.

Le discours du film est-il celui de la scientologie ?

Pour rappel, cette religion, considérée comme une secte, est très controversée depuis sa mise en place en 1952 par Ron L. Hubbard. Cette croyance est basée sur le fait que l'être humain a oublié sa vraie nature. En effet, celui-ci serait en réalité immortel. Selon certains médias, After Earth posséderait donc plusieurs symboliques d'ordre scientologique. Pour commencer, il y aurait le concept de peur. Cette dernière est un moyen pour les Ursas, créatures extraterrestres qui ont pour objectif d'exterminer les humains, de repérer ces derniers.

Comme l'écrit la journaliste Manohla Dargis dans le New York Times, la peur est, selon les écrits d'Hubbard, une émotion néfaste pour l'être humain, car elle l'empêche de s'élever spirituellement :

Les étudiants en scientologie pourraient relever ces clins d'œil, car vaincre la peur est un thème très développé dans La Dianétique.

Des idées qui jettent le trouble

D'ailleurs, le personnage de Will Smith est un des meilleurs soldats pour tenir tête aux Ursas, car il a réussi à supprimer toute peur au fond de lui. Tout au long du film, son fils est donc en apprentissage pour suivre ses traces. Étant donné que la progression et l'amélioration sont le but même de la scientologie, le film de Shyamalan a donc semé le doute.

D'autre part, l'audition est le meilleur moyen de combattre la peur dans After Earth. Selon Vulture, cette idée serait inspirée, là aussi, de l'idéologie de la scientologie.

Quand Cypher, blessé, comprend qu'il ne peut pas quitter leur vaisseau spatial, c'est son fils qui doit sortir chercher de l'aide dans ce monde dangereux que la Terre est devenue. Pour aider son fils à surmonter sa peur et à "trouver sa paix intérieure", Cypher pratique sur lui la technique de l'audition.

En effet, dans la scientologie, un auditeur peut parvenir à aider son prochain à interroger son existence par le biais de questions répétées.

Big Will fervent pratiquant de la scientologie ?

Si à Hollywood, des célébrités telles que Tom Cruise et John Travolta n'ont jamais caché leur attachement à ces pratiques, d'autres stars se sont vus aussi reprocher d'adhérer à la scientologie. Parmi elles donc, Will Smith. Le fait qu'il soit le moteur du projet d'After Earth confirmerait qu'il est donc adepte de la scientologie, selon ses détracteurs.

Sa présence ainsi que son importance dans le blockbuster ne feraient ainsi que le confirmer. L’uniforme qu'il porte rappelle d'ailleurs celui de la Sea Org, l'organisation qui rassemble les fidèles de cette religion.

After Earth ©Overbrook Entertainment

Bien qu'il ait toujours nié son appartenance à la scientologie, After Earth n'a, par conséquent, pas dissipé les doutes sur les présumées croyances de Will Smith.