After : un préquel et une suite se préparent

Alors que la saga romantique "After" n’est pas encore terminée, deux épisodes supplémentaires ont été commandés. Ainsi, après la future sortie des chapitres 3 et 4, le public aura droit à un préquel et à une suite de l’histoire d’amour entre Tessa et Hardin.

After : le rival de 50 nuances de Grey ?

Le succès en librairies et dans les salles de la saga Twilight, a produit deux étonnants rejetons. Ainsi, le premier est Cinquante nuances de Grey, présenté au départ comme une fanfiction sado-maso de la franchise vampirique. Le second n’est pas vraiment une fanfiction des aventures de Bella et Edward, mais la popularité de ce couple fictionnel (suivi plus tard par celui formé par Anastasia et Christian Grey) l’a involontairement fait rentrer en comparaison avec ce dernier. En effet, After est initialement une fanfiction écrite par Anna Todd pour mettre en scène Harry Styles, la grande star de l’ex-boys band britannique One Direction.

Cette série de romans voit donc la relation amoureuse entre deux jeunes universitaires. L’une se nomme Tessa, une étudiante sérieuse, douce et un peu naïve. L’autre se nomme Hardin, garçon mystérieux, provocateur et torturé. Les deux vont alors vivre une histoire d’amour sulfureuse. Mais ils vont également connaître une série d’obstacles qui vont plusieurs fois mettre à mal leur passion.

After : Chapitre 1 ©Wattpad Productions

Au cinéma, quatre films ont été jusqu’ici programmés. After : Chapitre 1 est ainsi sorti en avril 2019, tandis qu’After : Chapitre 2 est sorti sur Amazon Prime en fin d’année dernière. After : Chapitre 3 et After : Chapitre 4 sont, quant à eux, respectivement annoncés pour cette année et pour l’année prochaine. Les deux rôles principaux sont incarnés par Josephine Langford (Tessa) et Hero Fiennes-Tiffin (Hardin).

La réalisatrice des chapitres 3 et 4 se chargera des After suivants

Alors que les chapitres 3 et 4 n’ont même pas encore été diffusés, on apprend que la franchise rajoutera deux épisodes supplémentaires. En effet, l’un se présentera comme un préquel de la saga. En partie basé sur le spin-off Before qui incorporait quelques éléments du passé d'Hardin, ce film reviendra sur l'adolescence du personnage ainsi que sur sa première histoire d’amour. On saura donc pourquoi le jeune homme est aussi torturé.

Le second film se présentera, quant à lui, comme une suite centrée sur une nouvelle génération. Par conséquent, on suivra les enfants de Tessa et Hardin, Emery et Auden, ainsi que leur cousine Addy. Naviguant dans la période trouble de l’adolescence, ils tenteront de ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs parents. Les personnages de Tessa et Hardin feront des apparitions dans le film, mais ils ne seront probablement pas incarnés par Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford.

Les deux films seront tournés l'un après l'autre cet automne. En outre, ils seront réalisés par Castille Landon qui est déjà en charge des chapitres 3 et 4.

Pourrait-il y avoir un autre spin-off d’After ?

Ces annonces de préquels et de suites sont assez logiques. En effet, l’adolescence d’Hardin est évoquée dans l’un des tomes de la saga littéraire. De plus, Emery et Auden sont également cités dans l’épilogue de la série. Si la production tient donc à tenir compte des événements du best-seller, verra-t-on également un autre de ses spin-offs connaître une adaptation à l'écran ?

En effet, en septembre et en décembre 2016, Anna Todd avait sorti les deux romans Landon et Between. Ces deux livres étaient alors centrés sur le personnage de Landon Gibson, le meilleur ami de Tessa et Hardin. On suivait ainsi les amours new-yorkaises du jeune garçon. Étant donné que la franchise After ne semble pas prête de s’arrêter, il pourrait y avoir une possibilité que ce spin-off soit également adapté sur nos écrans. Pour l’instant, rien n’est confirmé à ce propos. Mais les choses vont vite à Hollywood… Surtout lorsque les sagas fonctionnent commercialement.