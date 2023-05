AKA : 8 repas par jour et 20 kilos en plus, la préparation unique d'Alban Lenoir pour son rôle

Pour obtenir la carrure stupéfiante de son personnage Adam Franco dans "AKA", Alban Lenoir a pris 20 kilos, avec autant de muscles que de gras ! Il nous explique sa préparation, inédite pour lui, alors qu'il n'en est pourtant pas à sa première fois...

Alban Lenoir prend le pouvoir avec AKA

Le premier film de Morgan S. Dalibert, avec Alban Lenoir dans le rôle d'un agent spécial très efficace cartonne actuellement dans le monde entier sur Netflix. En date du 10 mai 2023, AKA est en effet déjà à la 7e place du classement all-time de la plateforme pour un film non-anglophone. Avec 41,6 millions d’Équivalents de Visionnages Complets, il occupe ainsi la première place dans 93 pays sur les 192 dans lesquels Netflix est distribué. Un succès phénoménal, qui s’il se confirme pourrait ainsi placer AKA à la 2e place du Top all-time pour un film non-anglophone.

Adam Franco (Alban Lenoir) - AKA ©Netflix

Un succès qui doit beaucoup à la performance d’Alban Lenoir dans le rôle d’Adam franco, chargé des basses oeuvres du gouvernement français et à qui est confiée la mission d’infiltrer un groupe criminel pour empêcher une attaque terroriste. Pour incarner ce personnage, l’acteur de L’Intervention et Balle perdue s’est en effet métamorphosé physiquement, avec pour objectif d’obtenir une musculature très impressionnante (vidéo en tête d’article).

"7,8 repas par jour, la salle 5,6 fois par semaine"

Comme Alban Lenoir l'explique, l'objectif n'était ainsi pas d'obtenir un personnage au physique esthétique, mais plutôt lui donner un aspect "bûcheron". Ce pourquoi les 20 kilos pris se partagent en 10 kilos de muscles et 10 kilos de gras. Il fallait que le personnage dégage une puissance brute, intimidante. Et pour cela, le programme a été intense : entre 7 et 8 repas par jour pendant quatre mois, et un passage quasi quotidien à la salle.

On peut retrouver, dans les images ci-dessous, des exemples d'exercices auxquels il s'est plié. Et à voir ses expressions et grimaces, il n'a en effet pas fait semblant...