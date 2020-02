Akira : Taika Waititi n’est plus sûr de pouvoir tourner le live action

Le cinéaste Taika Waititi, récemment récompensé pour son travail sur « Jojo Rabbit » pendant les Oscars, devait prochainement réaliser l’adaptation live de « Akira ». Le réalisateur clarifie les choses.

Son dernier film, Jojo Rabbit, est en train de cartonner. Sorti le 29 janvier dernier, le long-métrage comptabilise déjà plus de 74 millions de dollars de recettes, mais surtout l’Oscar du Meilleur scénario original. Son réalisateur, Taika Waititi a un agenda chargé. Il va prochainement mettre en scène Thor : Love and Thunder, mais devais également réaliser une adaptation live de Akira. Il en parle.

L’adaptation live de Akira est suspendue

En 1988, Katsuhiro Ôtomo signait un des plus grands classiques de l’animation japonaise : Akira. Adapté de son propre manga éponyme sorti dès 1982, Akira est devenu au fil du temps un classique parmi les classiques.

Hollywood voulait profiter de ce statut de film culte pour en proposer une adaptation live, comme c’était déjà le cas avec Ghost in the Shell. Le projet devait initialement être dirigé par Taika Waititi. Ce dernier a signé le contrat en 2017 pour une date de sortie en 2021. Mais après avoir accepté de revenir sur Thor 4, il a mis Akira en attente. Le projet a encore pris du retard quand Waititi a accepté de diriger l’adaptation cinématographique de la série Next Goal Wins. Il a récemment fait un point sur la question au micro de Variety :

Le tout a été suspendu. Nous avons dû continuer à repousser les dates, et cela a empiété avec le calendrier de Thor, qui est immuable. Akira a donc été repoussé de deux années. Donc je ne sais pas ce que je ferais dans deux ans. Je ne sais même pas ce que je vais faire dans deux jours. Je pense qu’à terme ça arrivera. Mais je ne suis tout simplement pas sur de le faire.

Il a au moins le mérite d’être clair. Cette adaptation de Akira semble donc fortement compromise. En plus de tous ces projet, Taika Waititi est également impliqué dans l’univers Star Wars. Il a effectivement doublé le droïde IG-11 de The Mandalorian, et a même réalisé l’épisode final du show. Certains le voient déjà aux manettes d’un film Star Wars, mais le cinéaste a tempéré la situation :

Les gens pensent que je vais réaliser un film Star Wars, parce que j’en discute beaucoup et je traîne avec des gens qui sont eux même impliqués dans cet univers. J’adorerais… Si c’était vrai. Je voudrais faire n’importe quel film si ça a du sens et que ça ne ressemble pas à un suicide de carrière.

Des derniers mots qui soulignent la pression que représente un film Star Wars. Il suffit de voir comment Rian Johnson et J.J. Abrams doivent constamment affronter la colère des fans pour leurs films Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker, qui divisent énormément le public. Bref, une chose est sûre : Taika Waititi sera de retour pour Thor : Love and Thunder dont la sortie est prévue pour le 3 novembre 2021.