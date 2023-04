Al Pacino a refusé un rôle culte de Star Wars malgré un paquet de pognon !

L'histoire du cinéma aurait pu être très différente. Al Pacino a révélé qu'il avait refusé un des rôles majeurs de la trilogie Star Wars alors qu'il était l'acteur en vogue des années 1970.

Al Pacino aurait pu jouer dans Star Wars

Au début des années 1970, Al Pacino se révèle en enchaînant les prestations fortes dans des films de plus en plus imposants. Déjà fascinant en toxicomane dans Panique à Needle Park (1971), il devient une star grâce au succès du premier film Le Parrain en 1972. Suivent ensuite L'Épouvantail (1973) aux côtés de Gene Hackman, Serpico (1973) de Sidney Lumet, l'immense Le Parrain 2 (1974) et sa prestation dans Un après-midi de chien (1975) reste mémorable.

Al Pacino - Le Parrain ©Paramount

Cette riche filmographie aurait pu s'accompagner d'une participation à l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma : Star Wars. C'est ce qu'a révélé le comédien lors d'une conversation organisée à New York (relayée par Variety). Comme il l'explique, au moment où George Lucas préparait la production d'Un nouvel espoir (1977), Al Pacino était l'acteur en vogue et tous les rôles lui étaient proposés.

Quand je suis arrivé, j'étais le petit nouveau, et vous savez ce qui arrive quand on devient célèbre. C'était comme : "donnez-le à Al". Ils m'auraient donné la Reine Elizabeth à jouer.

Al Pacino a donc reçu le scénario du premier film Star Wars. Seulement le comédien est passé totalement à côté et n'a rien compris de l'histoire.

Ils m'ont donné un scénario intitulé "Star Wars". Ils m'ont offert tellement d'argent pour ça. Mais je n'ai pas compris. Je l'ai lu. Et j'ai dit que je ne pouvais pas le faire.

"J'ai donné une carrière à Harrison Ford"

Il semblerait que le rôle qui lui était proposé n'était autre que celui d'Han Solo puisque, comme il le dit ensuite en plaisantant : "J'ai donné une carrière à Harrison Ford". Ce dernier avait déjà tourné dans plusieurs longs-métrages. On pense au film indépendant American Griffiti (1973) de George Lucas, et à son rôle secondaire dans Conversation secrète (1974) - mais dont on retient surtout Gene Hackman. Cependant, son incarnation d'Han Solo dans Star Wars a changé la donne. C'est évidemment avec Indiana Jones l'autre rôle culte de l'acteur.

Est-ce qu'Al Pacino aurait eu la même carrière en acceptant de jouer dans Star Wars ? On peut imaginer qu'il n'aurait pas forcément accepté de porter La Chasse (1980) ou de devenir l'iconique Tony Montana dans Scarface (1983). Et on peut s'interroger également sur les choix qu'Harrison Ford aurait faits sans apparaître dans Star Wars. Mais quand on voit le parcours de ces deux acteurs majeurs du cinéma, on peut remercier Al Pacino d'avoir refusé.