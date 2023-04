Al Pacino dévoile son opus préféré de la trilogie "Le Parrain"

Ce mercredi 19 avril, Al Pacino est revenu sur son immense carrière lors d'une conversation organisée à New York. Au cours de cet événement, le légendaire comédien a fait plusieurs révélations, à commencer par le fait qu'il est en train d'écrire ses mémoires. L'acteur a également révélé avoir refusé un rôle dans Star Wars, est pas des moindres, puisqu'il a laissé entendre qu'il n'a pas voulu incarner Han Solo, parce qu'il n'a pas compris le script.

Al Pacino est aussi revenu sur ses débuts magistraux. Entre 1971 et 1975, il tourne dans Panique à Needle Park, L'Épouvantail, Serpico et Un après-midi de chien. Et le comédien a évidemment tenu à cette période le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain et Le Parrain, 2e partie. Deux sommets qu'il est extrêmement difficile de départager, mais l'acteur a sa petite préférence.

Si pour beaucoup, le deuxième volet de la trilogie de Francis Ford Coppola est supérieur au premier, Al Pacino n'est pas de cet avis. L'acteur a déclaré (via le Hollywood Reporter) :

Je pense vraiment que Le Parrain, 2e partie, comment dire ça, est plus artistique, je ne sais pas. Je ne veux pas le minimiser et être trop modeste parce que j'y joue avec Bob De Niro mais en même temps, c'est un film différent.

Le Parrain est plus divertissant. Le Parrain, 2e partie représente quelque chose de plus personnel pour Francis Ford Coppola. Le premier, je l'ai revu récemment, il y a toujours deux ou trois choses qui se passent dans une scène. On est tout le temps dans l'histoire, on ne sait pas ce qu'il va se passer ensuite, c'est vraiment le storytelling à son meilleur. Le Parrain, 2e partie est différent, sombre et avance lentement. Mais c'est un grand film.