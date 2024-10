Al Pacino est (presque) mort en 2020, et il a une mauvaise nouvelle

Al Pacino peut dire de son vivant qu'il est déjà mort une fois. L'acteur a raconté qu'en 2020 son cœur s'est arrêté, mais qu'il est revenu à la vie. Il a récemment partagé son expérience de mort imminente.

Al Pacino est mort quelques instants en 2020

Jusqu'à présent, on a pu éviter d'avoir à annoncer la mort d'une des plus grandes légendes du cinéma, Al Pacino. L'acteur a derrière lui une immense carrière, et continue de tourner avec tout de même ces dernières années des collaborations avec Quentin Tarantino (Once Upon a Time… in Hollywood) et Martin Scorsese (The Irishman). Pourtant, il y a quatre ans, un drame aurait pu toucher la famille du comédien. C'est en effet en 2020 qu'Al Pacino serait mort, à 80 ans, avant de revenir à la vie ! Une information étonnante qu'a donné l'interprète dans un portrait du New York Times.

D'après lui, un an après sa vaccination contre le Covid, il aurait contracté une infection. Durant cette période, Al Pacino se serait senti mal et extrêmement fatigué. Ayant de la fièvre et se sentant déshydraté, il aurait fait appel à une infirmière. En attendant son arrivée, Al Pacino serait resté assis chez lui, et aurait commencé à "partir".

J’étais parti. Comme ça. Je n’avais plus de pouls.

Pas de lumière blanche dans l'au-delà

Heureusement, Al Pacino est revenu à lui. À son réveil, six ambulanciers se trouvaient dans son salon, accompagnés de deux médecins qui portaient "des tenues qui semblaient venir de l'espace". Les personnes présentes ont immédiatement réagi à son retour.

C'était assez choquant d'ouvrir les yeux et de voir ça. Tout le monde était autour de moi, et ils disaient : "Il est de retour. Il est là".

Al Pacino aurait donc vu son cœur arrêter de battre et serait mort pendant l'espace d'un instant. Revenu d'entre les morts, l'acteur a pu partager son expérience de mort imminente. Seulement, d'après lui, il n'y avait pas de lumière blanche au bout d'un tunnel, ou autre cliché qu'on imagine. C'est bien simple, d'après Al Pacino, une fois mort, "il n'y a plus rien". Autant dire que sa déclaration risque de faire grincer des dents, voire de choquer les personnes religieuses.