Al Pacino explique pourquoi il s'est mis à faire des mauvais films

À 70 ans, Al Pacino a commencé à être moins sélectif dans le choix de ses rôles. Récemment, le comédien a expliqué que cela était lié aux problèmes d’argent auxquels il a dû faire face.

Al Pacino, un monument du septième art

Al Pacino est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs acteurs de tous les temps. Il a crevé l’écran dès le début de sa carrière, marquant les esprits dans Le Parrain pour ce qui était l’un de ses premiers films. S’en est suivie une longue carrière riche de rôles mémorables dans des films iconiques : Serpico, Scarface, Heat, Donnie Brasco… Par la suite, Al Pacino a commencé à apparaître dans des productions largement moins bien reçues par la critique. Récemment, l’acteur a donné la raison pour laquelle il a commencé à tenir des rôles qu’il n’aurait sans doute pas acceptés dans une situation différente.

L’acteur a perdu 50 millions de dollars à cause de son comptable !

Al Pacino a récemment écrit une autobiographie, Sonny Boy. Elle paraîtra ce vendredi 18 octobre en France, et a déjà été publiée aux États-Unis. Comme rapporté par Variety, le comédien y révèle notamment qu’il a dû commencer à être moins sélectif dans le choix de ses rôles lorsqu’il a perdu tout son argent. La faute à son comptable, qui a fait passer ses économies de 50 millions de dollars à zéro :

J’étais fauché. J’avais 50 millions de dollars au départ, et puis plus rien. J’avais des propriétés, mais aucun argent.

Le comptable de l’acteur a fini par être condamné par la justice. Il a passé sept ans et demi en prison pour avoir mis en place un système de Ponzi, un montage financier frauduleux. De son côté, après avoir perdu tout son argent, Al Pacino a donc dû revoir ses exigences à la baisse lorsqu’il choisissait un rôle. D'autant qu'il avait alors un train de vie exorbitant et dépensait sans compter.

Dans ce milieu, quand on gagne 10 millions de dollars pour un film, ce n’est pas 10 millions. Car après les avocats, les agents, les attachés de presse et le gouvernement, ce ne sont pas 10 millions de dollars, c’est 4,5 millions de dollars dans votre poche. Mais vous vivez au-dessus de ça parce que vous êtes riche. Et c’est comme ça que vous perdez tout. C’est très étrange, la façon dont ça se passe. Plus on gagne d’argent, moins on en a.

Jack et Julie, le début d'un changement dans la carrière du comédien

Le natif de New York avait plus de 70 ans lorsqu’il a perdu ses économies. À cet âge, on ne lui proposait plus autant d’argent qu’avant pour tourner dans le genre de films qu’il avait l’habitude de faire. Il a alors commencé à accepter des rôles pour lesquels on lui offrait de très grosses sommes d’argent. Et ce, même si ces rôles ne l’attiraient pas. À commencer par la comédie Jack et Julie :

Jack et Julie a été mon premier film après que j’ai perdu mon argent. Pour être honnête, je l’ai fait parce que je n’avais rien d’autre. Adam Sandler me voulait, et ils m’ont payé une grosse somme pour le rôle. Donc je l’ai fait, et ç’a aidé.

Al Pacino - Jack et Julie ©Sony Pictures

Al Pacino a aussi vendu l’une de ses deux maisons pour gagner de l’argent. Il a également commencé à être payé pour apparaître dans des séminaires au sein d’universités ou de différents endroits. Avant cela, il acceptait régulièrement les invitations à de tels séminaires sans être rémunéré.

Aujourd’hui, il continue de tourner à l’âge de 84 ans. Prochainement, il sera entre autres à l’affiche de Modi – Three Days on the Wings of Madness, le nouveau film de Johnny Depp. Celui-ci n’a pas encore de date de sortie.