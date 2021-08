Albatros : la bande-annonce poignante du nouveau film de Xavier Beauvois

La bande-annonce du nouveau film de Xavier Beauvois est enfin dévoilée. Dans "Albatros", le cinéaste dirige Jérémie Rénier qui incarne un commandant de gendarmerie qui voit sa vie être chamboulée après un accident.

Albatros : le nouveau film de Xavier Beauvois

Xavier Beauvois est de retour cette année au cinéma avec un nouveau film intitulé Albatros qui sortira en salle le 3 novembre prochain. Après son dernier film Les Gardiennes, sorti en 2017, le cinéaste revient avec un huitième long-métrage où l'on retrouve Jérémie Renier dans le rôle d'un commandant de gendarmerie tourmenté par une intervention qui a viré au drame.

Le cinéaste est de retour en Normandie et filme à nouveau les falaises d'Etretat qu'il illustrait déjà 20 ans plus tôt dans son film Selon Matthieu. Ainsi, Jérémie Renier est entouré de Marie-Julie Maille (l'épouse de Xavier Beauvois à la ville) Iris Bry (Les Gardiennes, La Daronne) Marc Prin et Victor Belmondo, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo.

La bande-annonce touchante du film Albatros est enfin disponible. À noter que ce long-métrage sera présenté au Festival du film francophone d'Angoulême.

Albatros ©Les films du Worso - Pathé Films

Jérémie Renier au cœur d'un drame bouleversant

Ce huitième long-métrage suit le quotidien de Laurent, incarné par Jérémie Renier, qui voit sa vie basculer après un terrible drame arrivé par sa faute. Le synopsis officiel du film Albatros de Xavier Beauvois est le suivant :

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d'Étretat, prévoit de se marier avec Marie (Marie-Julie Maille), sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette (Madeleine Beauvois). Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

Jérémie Renier incarne très justement un personnage rongé par les remords et tourmenté psychologiquement par le drame qui secoue sa vie. Il prend le large avec son bateau pour prendre du recul sur sa vie et sur lui-même. Xavier Beauvois illustre ici le quotidien de certains gendarmes et les difficultés auxquelles ils doivent faire face. Albatros est un film profondément humain qui soulève plusieurs sujets d'actualité.