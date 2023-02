Alibi.com 2 : comment a été tournée cette scène dingue avec Didier Bourdon ?

Dans "Alibi.com 2", Philippe Lacheau affronte un Didier Bourdon complètement nu pour une séquence d'action un peu particulière qui provoque généralement l'hilarité du public.

Retour aux affaires pour Philippe Lacheau avec Alibi.com 2

Après le succès d'Alibi.com en 2017 avec plus de 3,5 millions d'entrées dans les salles, et lors de sa diffusion télé en 2019 (plus de 6 millions de spectateurs sur TF1), Philippe Lacheau s'est logiquement dit qu'une suite pourrait être la bienvenue. L'acteur, réalisateur et scénariste a avant cela pu se faire plaisir en dirigeant Nicky Larson et le Parfum de Cupidon (2019) puis Super-héros malgré lui (2022) avant de s'attaquer à Alibi.com 2.

Philippe Lacheau - Alibi.com 2 ©StudioCanal

Dans cette suite, Lacheau interprète toujours Greg, qui a décidé de fermer son entreprise spécialisée dans les alibis pour se consacrer à sa vie de couple avec Flo. Une vie un peu plan-plan pour le couple (et surtout Flo) mais qui va être à nouveau bouleversée. Alors que Greg demande Flo en mariage, il comprend qu'il va lui falloir présenter ses parents à sa belle-famille. Mais craignant que son escroc de père et sa mère actrice de charme ne lui fassent honte, il décide de tenter un dernier alibi avec ses amis Augustin et Mehdi.

Un nouveau mensonge

Le trio engage alors de faux parents pour rencontrer sa belle-famille. Mais dans le même temps, il va lui falloir éloigner ses vrais parents, désormais désireux de rencontrer Flo et de participer à leur mariage. Un "petit mensonge" débouche alors sur une multitude de galères pour Greg qui va devoir gérer deux mariages en même temps.

Avec Alibi.com 2, Philippe Lacheau garde la même recette qui avait fonctionné sur le premier film. Une intrigue simple et des rebondissements attendus mais dynamisés par des gags hilarants. Les situations sont encore plus absurdes et c'est pour ça que ça marche (voir notre critique).

L'un des meilleurs exemples est peut-être la séquence où Greg se fait passer pour un voleur pour ne pas être reconnu par ses beaux-parents. Mais alors que ces derniers sortent justement de la douche, ils se retrouvent nus face à lui. S'en suit une bagarre improbable entre Didier Bourdon et Philippe Lacheau.

Ce combat fou avec Didier Bourdon

Un vrai combat de catch qui voit les deux acteurs enchaîner des positions délirantes (surtout Lacheau, littéralement retourné). Devant une telle séquence, on pouvait se demander ce qui avait été fait pas les acteurs ou par des cascadeurs. Si le réalisateur ne dévoile pas tous les détails du tournage, il explique dans le dossier de presse comment Nathalie Baye et Didier Bourdon ont accepté de se prêter au jeu.

Je dois dire que cette journée de tournage a été assez irréelle… Je crois que grâce au premier Alibi.com que nous avons fait ensemble, Nathalie et Didier m’ont accordé leur confiance. Ils savaient qu’il y aurait des doublures, avec une femme et un homme qui apparaîtraient nus pour les représenter, mais que je veillerai à ce que le résultat leur convienne, et que ce soit drôle à cause de cette situation délirante, mais pas vulgaire.

Philippe Lacheau poursuit en louant la mentalité des deux interprètes qui, malgré leur grande carrière, sont "toujours partants" pour ce genre de gags.

C’est formidable de voir Nathalie Baye et Didier Bourdon toujours partants pour s’amuser comme cela, alors que ce sont des stars qui mènent une carrière incroyable et ont une longue expérience. C’est jouissif pour les spectateurs. Quand Nathalie et Didier arrivent sur le plateau, ils sont en lâcher prise et me font confiance à 100%.

Une confiance qui semble payer puisque, d'après le réalisateur, cette séquence serait une des préférées du public, généralement hilare devant. L'extrait avait d'ailleurs été montré pendant le congrès des exploitants de salle de cinémas à Deauville, et "les 2000 personnes présentes étaient mortes de rire".