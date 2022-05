Alibi.com 2 : Philippe Lacheau tourne la suite, et on a déjà la date de sortie !

Après "Super-héros malgré lui", Philippe Lacheau enchaîne avec "Alibi.com 2", la suite de sa comédie à succès qui avait fait 3,6 millions d'entrées en 2017.

Alibi.com 2 en tournage et bientôt dans les salles

Après avoir attiré 3,6 millions de spectateurs dans les salles en 2017, Alibi.com va avoir droit à une suite ! C'est via un communiqué de presse qu'on apprend que Philippe Lacheau vient tout juste de débuter le tournage d'Alibi.com 2. Pour cette suite, on retrouvera sans surprise, Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali, Nathalie Baye et Didier Bourdon qui reprendront leurs rôles. De nouveaux visages seront également présents. On nous annonce notamment Arielle Dombasle, Gérard Jugnot, Alexandra Lamy et Gad Elmaleh.

Bien que le tournage du film n'en soit qu'à ses débuts, la production a déjà prévu une date de sortie. Si tout se déroule pour le mieux et qu'il n'y a pas de retard, on pourra découvrir cette nouvelle comédie de Philippe Lacheau le 8 février 2023 dans les salles.

Philippe Lacheau retombe dans ses mensonges

Dans le premier film, déjà réalisé par Philippe Lacheau, ce dernier interprétait Greg, le patron de l'entreprise Alibi.com. Une société qui offre à ses clients des alibis parfaits pour cacher une infidélité, éviter une réunion de famille, ou autres. Sauf que Greg tombe amoureux de Florence, pour qui l'honnêteté est primordial. Obligé de lui mentir sur sa profession, il va en plus découvrir que le père de Florence est un fidèle client de sa boîte. S'en suit la découverte de la vérité, rupture et réconciliation avec promesse de ne plus jamais se mentir.

Pour Alibi.com 2, Philippe Lacheau va repartir de cette happy end, avec un mariage en prévision, mais risquer de tout perdre encore une fois, comme en atteste le synopsis ci-dessous :

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps ! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union.

Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables…