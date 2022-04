Alice et le maire : pourquoi le tournage à Lyon a déclenché une vive polémique ?

Dans "Alice et le maire", Fabrice Luchini incarne un maire épuisé qui demande de l'aide à Anaïs Demoustier pour remédier à sa panne d'inspiration. Lors de son tournage à Lyon, le film a déclenché une vive polémique.

Alice et le maire : un tandem inattendu

Quatre ans après Le Grand jeu, Nicolas Pariser reste dans la politique avec son deuxième long-métrage. Sorti en 2019, Alice et le maire raconte l'histoire de Paul Théraneau, incarné par Fabrice Luchini, et d'Alice Heimann, interprétée par Anaïs Demoustier. Actuel maire de Lyon, le premier traverse une mauvaise passe. Éteint, en panne d'inspiration et fatigué, Paul n'arrive plus à penser après plusieurs décennies de mandats. La seconde travaille pour lui et a pour mission de lui soumettre des idées innovantes et stimulantes.

Alice et le maire ©BAC Films

Convaincu par le potentiel d'Alice, Paul la nomme rapidement à la tête d'un projet baptisé Lyon 2500, censé amorcer sa préparation à l'élection présidentielle. Si la jeune femme prend son travail très à coeur, elle se retrouve progressivement épuisée par un univers où les rancoeurs sont tenaces et où la compétition fait rage. Elle finit donc par comprendre le sentiment de lassitude du maire...

Nora Hamzawi, Léonie Simaga, Antoine Reinartz et Maud Wyler complètent la distribution d'Alice et le maire. Anaïs Demoustier décroche le César de la Meilleure actrice pour sa performance dans le film, dont le tournage est marqué par des pressions.

Gérard Collomb inquiet

Au cours de l'été 2018, Le Point rapporte que les prises de vues d'un long-métrage à Lyon font polémique. Le projet en question est bien sûr Alice et le maire. Le tournage se déroule dans plusieurs lieux emblématiques comme le parc de la Tête d'or et l'opéra. Comme le révèle le directeur de production Sébastien Autret à l'hebdomadaire, l'équipe se voit cependant refuser l'accès à l'Hôtel de Ville, en raison de prétendus travaux et de la visite du prince héritier du Japon. Il explique à ce sujet :

On a proposé de modifier nos dates de tournage, de trouver des arrangements, mais rien n'y a fait. On a donc dû se réorganiser en vitesse, relancer les repérages et trouver d'autres lieux de tournage.

En réalité, le film inquiète Gérard Collomb, alors maire de Lyon. Un conseiller municipal confie au Point :

Quand le contenu du scénario est arrivé aux oreilles de Gérard Collomb, il a vu rouge. Il a dû y voir des similitudes avec sa propre histoire. Il a eu peur des interprétations avec la sortie du film prévue quelques mois avant les élections municipales.

Sébastien Autret assure pourtant que la comédie dramatique "ne vise vraiment aucun maire en particulier", précisant même qu'il se déroule "dans une réalité parallèle". Des propos que Gérard Collomb peut d'ailleurs vérifier lors de la sortie. Et comme l'assure son entourage auprès du Parisien, l'homme politique a trouvé Alice et le maire "assez drôle".