Alien 3 : découvrez le scénario culte abandonné

La production de "Alien 3" n'a pas été une partie de plaisir pour David Fincher. Avant son arrivée à bord, un scénario écrit par William Gibson était pourtant prometteur. S'il n'a pas été retenu, son contenu va bientôt être révélé dans un livre.

Alien 3 : un épisode malmené

Au sein de la quadrilogie Alien, le troisième épisode tient une place à part. L'inaugural chef-d'oeuvre a été suivi par le tout aussi exceptionnel film de James Cameron. Quand vient le tour d'Alien 3, les choses se gâtent. Un David Fincher à ses débuts est engagé par la Fox pour le diriger. Une occasion en or pour celui qui avait surtout fait ses armes avec des publicités. L'expérience tourne à la catastrophe, à tel point qu'il a aujourd'hui un véritable rejet par rapport à ce film. Sa bataille avec les producteurs, des réécritures permanentes et un climat général d'incertitude ont complètement gâché la production. Effectivement, lorsqu'on regarde Alien 3, on sent des problèmes à plusieurs niveaux. Là où les deux précédents opus sont intouchables et frôlent une certaine idée de la perfection.

Dans ce troisième épisode, le personnage de Ripley revient encore une fois. Elle connaît cette fois une mésaventure lors de son voyage pour regagner la Terre. En chemin, elle est éjectée de son vaisseau et se crashe sur une planète-prison peu fréquentable. Les lascars enfermés sur place vont être déchaînés en voyant une femme arrivant parmi eux. Mais elle n'a pas fait le chemin toute seule. Un alien va également mettre le bazar dans l'établissement pénitencier.

Alien 3 ©20th Century Fox

Le scénario prometteur de William Gibson

À l'origine, la Fox s'est rapprochée de William Gibson pour qu'il rédige un scénario. Son approche était différente de celle que l'on a eue au final. La narration démarrait juste après les événements d'Aliens, le retour. Ripley, Bishop, Newt et Hiks étaient à bord du Sulaco. Lors de leur arrivée dans la station Anchorpoint, ils faisaient la connaissance de l'Union of Progressive Peoples, un groupe de résistants ayant effectué des recherches pour créer un nouvel alien. La société Weyland-Yutani avait, de son côté, cherché à monter une armée. Anchorpoint n'allait pas tarder à devenir un terrain de chasse, avec plusieurs xénomorphes en liberté.

Ce scénario avait la particularité de ne pas mettre Ripley en avant. Sigourney Weaver n'exprimait pas une grande motivation par rapport à sa participation à un nouveau volet. William Gibson avait donc trouvé la parade en plaçant l'héroïne dans un état comateux. Les trois autres personnages évoqués plus haut étaient davantage mis en avant. À l'image de Alien, la résurrection, le ton était très orienté vers l'action et son final ouvrait justement la porte à un quatrième film avec un Bishop qui émettait l'idée de détruire les aliens à la source.

Ellen Ripley (Sigourney Weaver) - Alien 3 ©20th Century Fox

La Fox n'est pas entièrement convaincue par cette version et demande à l'auteur de revoir sa copie, pendant que Renny Harlin est choisi pour le mettre en scène. William Gibson n'apprécie pas et décide de laisser sa place. Plusieurs autres scénaristes vont passer après lui et, au bout du compte, David Fincher commence à travailler avec une version même pas finalisée.

Ce premier scénario de William Gibson va pouvoir être révélé dans les grandes largeurs grâce au livre Alien 3 : The Unproduced Screenplay. Écrit par Pat Cadigan, il va permettre de voir réellement à côté de quoi nous sommes passés. Cet objet va sans doute intéresser les fans et il sera disponible aux États-Unis à partir du 31 août prochain. Pour la France, aucune date n'est encore évoquée.