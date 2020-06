Alien 5 : des détails sur l'histoire dévoilés

"Alien 5", nouveau chapitre de la saga initiée par Ridley Scott et portée par Sigourney Weaver se dévoile encore un peu plus. Walter Hill, co-scénariste du long-métrage, s'est laissé aller à quelques confidences sur l'intrigue de cet hypothétique volet.

Alien 5 : ce que l'on sait déjà du projet

En 1979, quand sort le tout premier opus de la saga mêlant horreur et SF, nul n'aurait pu prédire à quel point cette dernière deviendrait incontournable. Ridley Scott est aux commandes du premier film, mais s'éloigne du lieutenant Ripley durant de longues années. En effet, les trois longs-métrages suivant le tout premier Alien sont réalisés par des cinéastes différents. Passons sous silence la rencontre des monstres avec Predator et rendons-nous en 2012, quand Ridley Scott reprend les rênes de la saga avec Prometheus, un prequel aux films portés par Sigourney Weaver. Vient enfin Covenant, qui détient le plus mauvais résultat au box-office de la saga.

Si Scott annonçait vouloir tourner plusieurs suites à ce volet afin de boucler la boucle en rejoignant progressivement la temporalité des premiers films, il semble avoir finalement opté pour un unique long-métrage. Les rumeurs vont bon train mais peu de certitudes existent en réalité. Un temps, il se murmurait que l'actrice de Covenant, Katherine Waterston, pourrait revenir dans Awakening, dont la vocation pourrait être de finir sur la planète où se déroule le tout premier chapitre.

Alien 5 : des détails de l'intrigue dévoilés

Les espoirs et doutes se sont relancés quand Sigourney Weaver a confié avoir reçu un scénario de cinquante pages de la part de Walter Hill, producteur et co-auteur de la saga. L'actrice reprendra-t-elle le rôle de Ripley ? Rien n'est moins sûr, la comédienne semble en avoir bel et bien fini avec son personnage culte. Mais Hill ne semble pas décidé à lâcher le morceau. Dans une déclaration publiée par AVPGalaxy, il évoque donc des éléments majeurs de l'intrigue de ce potentiel cinquième volet. Le film devrait se révéler particulièrement effrayant et mettre en scène un nouveau xénomorphe. Plus encore, le long-métrage pourrait mener les spectateurs à une véritable réflexion sur la franchise toute entière et le destin du lieutenant Ellen Ripley.

La couverture du scénario a été dévoilée. On y lit la célèbre tagline "Dans l'espace, personne ne vous entend crier", mais ce n'est pas tout ! Elle est suivie d'une seconde phrase, à savoir "Dans l'espace, personne ne vous entend rêver". Une référence à Ripley et ses longues périodes de stase (immobilité absolue) ? Encore plus bas, deux citations. La première vient d'Edgar Allan Poe, célèbre auteur à l'univers sombre et effrayant.

Tout ce que nous voyons ou paraissons n'est qu'un rêve dans un rêve.

Une nouvelle allusion au monde onirique, porteuse d'un mystère certain. La couverture du script se conclue avec cette courte phrase provenant du Général Sherman.

La guerre, c'est l'enfer.

Alien 5 : entre espoir et crainte

Si bon nombre de fans sont plus que désireux d'assister au retour d'une des héroïnes les plus célèbres des salles obscures, les hésitations de Sigourney Weaver viennent refroidir les chances de la voir de nouveau dans la saga. Alien 5 sera-t-il le film de trop ? L'échec de Covenant a évidemment fragilisé la saga, mais faut-il continuer à tout prix, au risque de s'enfoncer encore un peu plus ? Les questions sont nombreuses autour de l'hypothétique long-métrage. Il faut cependant reconnaître que la déclaration de Hill et l'aperçu du scénario - entre effroi et poésie - donnent envie d'en voir plus. Le dernier mot ira à l'écurie Disney, qui a racheté la Fox l'an passé et tranchera donc sur le futur des créatures.