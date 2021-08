Alien 5 : Ridley Scott responsable de l'annulation du projet ?

Pendant longtemps, un "Alien 5" aura été attendu par les fans, jusqu'à ce que l'on comprenne que le projet n'allait pas se monter. Neill Blomkamp aurait dû s'en occuper. Il revient sur cet échec et donne peut-être la raison pour laquelle cette suite n'a pas vu le jour.

Alien 5 : la suite avortée que l'on regrette

L'univers Alien n'a pas forcément pris un tournant satisfaisant aux yeux de tout le monde avec Alien : Covenant et Prometheus. Ces deux films ont vraiment divisé, parce qu'ils ont fait entrer la franchise dans une dimension trop "réflexion". On peut même parler de traitement pompeux de la part de Ridley Scott, qui a délaissé en grande partie ce qui faisait le charme de la quadrilogie. Certains y verront un délire égocentrique, quand d'autres y trouveront une approche plus cérébrale. Et au milieu de ces avis tranchés, on continue de nourrir des regrets à propos d'Alien 5.

Un projet qui a été teasé au milieu des années 2010. Sigourney Weaver devait reprendre son mythique rôle de Ripley et c'est le prometteur Neill Blomkamp qui était à la barre. Le protégé de Peter Jackson avait créé la sensation à Hollywood avec le génial District 9. Par la suite, malgré des films moins bons qu'espérés, on continuait de comprendre qu'il se spécialisait dans la science-fiction. Son profil collait bien avec l'univers d'Alien et il y avait d'ailleurs fait référence (District 9 contenait une vibe Aliens, le retour dans sa dernière partie).

Alien : Covenant ©20th Century Fox

Quelle est la cause de cette annulation ?

Quelques temps après, le projet est définitivement tombé à l'eau. Neill Blomkamp est revenu sur cet échec dans les colonnes du Guardian, à l'occasion de la promotion de son nouveau film, Demonic. Celui qui prépare actuellement District 10 émet l'hypothèse qu'Alien 5 ne se soit pas fait parce que Ridley Scott a vu son Chappie :

C'est possible que Ridley ait vu Chappie et ait décidé que je n'étais pas le gars qu'il fallait pour faire Alien.

Il explique ensuite ne jamais s'être entretenu avec le gardien de la franchise et garde un souvenir amer de cette expérience. De quoi lui couper l'envie de travailler sur des univers qui appartiennent à d'autres. En plus de cet échec, il a aussi vécu celui de l'adaptation des jeux Halo. Pour ceux qui aimeraient voir ce qu'aurait pu être Alien 5, soulignons qu'il existe des concept arts trouvables sur le net. Ils apportent un aperçu assez vaste de la vision de Neill Blomkamp :

Comme vous pouvez le voir juste ci-dessus, il était question d'une nouvelle forme de xénomorphe, avec quatre bras. Une menace qui apparaît comme plus intéressante que ce qui a été ajouté au bestiaire dans les deux derniers films. Alien 5 est définitivement enterré - sauf retournement de situation improbable - mais c'est une série par Noah Hawley qui va maintenant apporter sa pierre à l'édifice.