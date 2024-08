Alien : Romulus fait un massacre au box-office mondial

Après le règne de "Deadpool & Wolverine" au box-office "Alien : Romulus" prend sa suite avec un démarrage spectaculaire pour ses premiers jours en salles, aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde.

Le Xénomorphe fait toujours recette

Il n'y en a pas que pour Deadpool & Wolverine cet été, puisqu'un autre film à grand spectacle est en train de se faire une très jolie place au box-office mondial : Alien : Romulus. En effet, le septième film de la célèbre saga de science-fiction horrifique, avec son impitoyable Xénomorphe, connaît un excellent début d'exploitation dans les salles de cinéma. Sorti le 14 août en France et le 16 août aux États-Unis, ainsi que dans de nombreux autres territoires, la performance commerciale du film de Fede Alvarez a excédé les projections, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs.

Alors qu'on l'attendait aux alentours des 30-35 millions de dollars récupérés sur le sol nord-américain au terme de son premier week-end, Alien : Romulus a encaissé 41,5 millions de dollars de recettes. Il faut ajouter à ce très beau montant domestique 66,7 millions de dollars venus de l'international.

Romulus réalise le 2e meilleur lancement d'un film Alien

S'il ne fait pas aussi bien que Prometheus, sorti en 2012 et meilleur lancement de la saga aux US avec 51 millions de dollars encaissés, Alien : Romulus réalise la 2e meilleure performance de lancement pour la saga initiée par Ridley Scott en 1979.

Avec un total mondial s'élevant ainsi à ce jour à 108,2 millions de dollars de recettes, cette production est déjà un succès pour 20th Century Studios, filiale de Disney. En effet, avec un budget de production estimé à 80 millions de dollars, Alien : Romulus va très rapidement devenir extrêmement profitable. Porté par des critiques largement positives et un solide bouche-à-oreille, il bénéficie aussi d'une absence de concurrence dans les prochaines semaines. À noter que le territoire le plus rémunérateur après l'Amérique du Nord est la Chine, où le film a créé la surprise en rapportant en quelques jours plus de 25 millions de dollars, bien au-delà aussi des projections.