Alien Romulus : Fede Álvarez explique la particularité de son casting

Les principaux personnages d’"Alien: Romulus" sont plus jeunes que ceux des précédents films de la franchise. Interrogé sur le sujet, Fede Álvarez a expliqué la raison de ce choix de casting.

Un nouvel opus pour la saga Alien

La cultissime saga Alien va s’enrichir d’un nouvel opus cette année. Septième volet de la franchise, Romulus se déroule entre les événements du premier et du second film. Cette nouvelle histoire s’intéresse à de jeunes colons qui débutent des fouilles dans une station spatiale abandonnée. Bientôt, ils doivent faire face à la menace la plus effrayante de l’univers.

Dans Alien: Romulus, le réalisateur, Fede Álvarez, a donc choisi de se concentrer sur des protagonistes moins âgés que ceux au centre des précédents films de la franchise. La distribution principale du long-métrage se compose ainsi de Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn et Aileen Wu. Récemment, le cinéaste a expliqué pourquoi il avait choisi de centrer son histoire sur des personnages aussi jeunes.

Fede Álvarez révèle pourquoi il a choisi de jeunes personnages

Au cours de la Comic-Con de San Diego, Variety a interviewé Fede Álvarez et certains membres du casting d’Alien: Romulus. Le cinéaste uruguayen a expliqué que son intention avec son nouveau film était de "garder beaucoup d’éléments parfaits des films originaux", tout en ajoutant "beaucoup de nouvelles choses." Parmi ces nouvelles choses, le réalisateur a révélé pourquoi il avait choisi de s’intéresser à de jeunes protagonistes :

Pour moi, c’était une façon d’imaginer ce que serait pour un groupe de jeunes gens de grandir dans l’une de ces colonies de science-fiction au bout du monde et avoir à affronter ces créatures. De cette façon, ils sont plus proches du public. Ils ne savent rien du monde dans lequel ils s’aventurent.

Toujours selon Fede Álvarez, il y a également un autre avantage à se concentrer sur des personnages aussi jeunes. D’après le cinéaste, voir des personnages de cet âge mourir a un plus gros impact sur le public : "En général, dans les films d’horreur, plus les personnages sont jeunes, plus il est difficile de les regarder mourir. Si un homme de 80 ans meurt, on peut se dire qu’il a vécu une longue vie, mais si c’est un garçon de 12 ans, ça nous brise le cœur."

Ridley Scott a adoré le film

Au cours de la même interview, le cinéaste s’est aussi livré sur la réaction de Ridley Scott à son film. D’après Fede Álvarez celui qui a réalisé le premier long-métrage de la franchise a adoré Romulus. Il l’a qualifié de "put*** de génial."

Pour vous faire votre propre avis sur Alien: Romulus, il va falloir patienter encore quelques jours. Le long-métrage sort au cinéma en France le 14 août prochain.