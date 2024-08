Alien Romulus : comment ce célèbre jeu vidéo a inspiré le réalisateur

Fede Álvarez a confirmé qu'il jouait à "The Last of Us 2" pendant l'écriture de "Alien: Romulus" et que le jeu vidéo l'avait inspiré pour ses personnages. Attention, cet article contient des spoilers sur le jeu, et donc potentiellement sur la saison 2 de la série HBO qui l'adapte et qui sortira prochainement.

Alien: Romulus, le retour convaincant du xénomorphe

Alien: Romulus est sorti dans les salles françaises le 14 août et, au box-office, les choses se déroulent plutôt bien pour le septième opus de la saga horrifique. À ce jour, le film a rapporté plus de 225 millions de dollars de recettes dans le monde. Étant donné son budget de 80 millions de dollars, sa rentabilité est déjà assurée. La proposition de Fede Álvarez a donc visiblement convaincu le public, mais également la presse, qui dans son ensemble s'est montrée plutôt positive. Même si le long-métrage n'a pas un style aussi marqué que les quatre premiers Alien (réalisés respectivement par Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet), le résultat reste efficace et bien mené, avec quelques séquences tendues.

Alien: Romulus ©20th Century Studios

Surtout, on note une certaine nouveauté avec des personnages très jeunes. Alien: Romulus met en scène un groupe d'amis qui souhaite quitter la planète où ils sont exploités. Pour assurer leur voyage, il leur faut récupérer du matériel sur une station laissée à l'abandon. Sauf qu'à l'intérieur, ils devront faire face à la forme de vie la plus dangereuse de la galaxie.

Pour porter cette nouvelle aventure, Fede Álvarez a misé sur un casting jeune et relativement peu connu. Si Cailee Spaeny et Isabela Merced sont probablement les plus connues, c'était moins le cas de David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn et Aileen Wu avant Alien: Romulus. Toutes et tous s'en sortent haut la main, étant bien mis en valeur par le réalisateur.

L'influence de The Last of Us 2

Depuis la sortie d'Alien: Romulus, certains spectateurs sont justement revenus sur le casting du film et sur l'aspect visuel des personnages. Plus précisément les fans du jeu vidéo The Last of Us 2, qui n'ont pas manqué de faire des rapprochements avec l'œuvre adaptée depuis en série par HBO. Et pour eux, ce casting d'Alien: Romulus aurait été parfait pour la saison 2 de la série. À commencer par Caillee Spaeny

À mon avis, Bella Ramsey nous a offert une superbe Ellie lors de la première saison. Cependant, Cailee Spaney aurait dû être dans la seconde. Non seulement à cause du passage du temps entre les saisons, mais aussi à cause de l'extraordinaire ressemblance physique avec Ellie du deuxième jeu vidéo.

Fede Álvarez confirme ce détail de Kay

Interrogé à ce sujet, Fede Álvarez a justement admis sur son compte X qu'il jouait à The Last of Us 2 pendant l'écriture du scénario d'Alien: Romulus. C'est grâce à ce jeu qu'il pensa que Kay, interprété par Isabella Merced, devrait être enceinte, comme Dina dans The Last of Us 2. Le hasard a voulu que la comédienne obtienne par la suite le rôle de Dina pour la saison 2 de la série.

Fait amusant : je jouais à #TheLastOfUs2 pendant que j'écrivais #AlienRomulus L'histoire d'une Dina enceinte m'a donné envie de faire de même avec le personnage de Kay, également enceinte. J'ai alors choisi Isabella Merced pour jouer Kay... Un an plus tard, elle a été choisie pour jouer Dina dans la série de HBO... Histoire vraie.

S'il n'a rien dit concernant le look de Cailee Spaney dans son film, Fede Álvarez a sous-entendu que celui de Navarro (Aileen Wu) pourrait lui aussi venir de The Last of Us 2, et plus précisément de Lev.

Enfin, outre The Last of Us 2, Fede Álvarez a indiqué à plusieurs reprises s'être grandement inspiré du jeu Alien: Isolation (2014) pour son ambiance terrifiante qu'il a essayé de reproduire dans son film.