Alien Romulus : on sait quand se déroulera le nouveau film, et il y a une surprise

Prévu pour l'été 2024, "Alien: Romulus" verra de nouveaux personnages affronter les terribles xénomorphes. Découvrez quand se déroulera le prochain film par rapport à la timeline de la saga "Alien".

Alien revient avec Romulus

Lancée en 1979 avec Le huitième passager, la saga Alien initiée par Ridley Scott continue de se développer. Après quatre premiers films, sortis en 1986, 1992 et 1997, le cinéaste est revenu à cet univers avec Prometheus (2012). Un film assez différent des premiers Alien puisqu'il se passe longtemps avant et sert à raconter, entre autres, les origines des xénomorphes.

Vint ensuite Alien: Covenant en 2017, suite de Prometheus qui se déroule également avant Le huitième passager, et donc toujours sans l'héroïne culte, Ripley. Sept ans plus tard, on verra enfin un nouveau film Alien débarquer sur les écrans avec Romulus, prévu pour le 14 août 2024. Ce septième film de la franchise (sans compter les deux films Alien vs Predator) est cette fois réalisé par Fede Alvarez , connu pour ses films Evil Dead, Don't Breathe : La Maison des ténèbres et Millenium : Ce qui ne me tue pas.

Bien qu'il faille encore patienter avant de pouvoir les premières images d'Alien: Romulus, plusieurs éléments de l'intrigue ont déjà été révélés. On sait ainsi que le long-métrage mettra en scène "un groupe de jeunes dans un monde lointain". Ils devront, comme Ripley, affronter "la forme de vie la plus terrifiante de l'univers". Donc, les xénomorphes.

Quand se déroulera le film ?

On pensait tout de même jusqu'à présent qu'Alien: Romulus serait un prequel de la saga, à la manière de Prometheus et Covenant. Mais à en croire une des interprètes du prochain film, ce sera un peu plus compliqué. En effet, lors des Gotham Awards, Cailee Spaeny a donné des détails intéressants à Variety en précisant que l'intrigue "est censée se situer entre le premier film et le deuxième film". Soit entre 2122 et 2179, pendant que Ripley est endormie en biostase et dérive dans l'espace après avoir quitté le Nostromo.

Aliens le retour ©Twentieth Century Fox

La comédienne, qui sera accompagnée d'Isabela Merced (Dora et la cité perdue, Transformers : The Last Knight), Archie Renaux (Morbius), Spike Fearn (Aftersun), David Jonsson (Industry) et Aileen Wu, a également expliqué que les xénomorphes présents dans Alien: Romulus auront un design proche de ceux du film de James Cameron, puisque la même équipe technique a travaillé sur le film.

Ils ont amené la même équipe d'Aliens, le film de James Cameron. Les mêmes personnes qui ont construit ces xénomorphes sont venues construire les nôtres. Donc, voir le design original avec les personnes qui ont travaillé sur ces films pendant plus de 45 ans et qui ont consacré une grande partie de leur vie a été vraiment incroyable.

Alien: Romulus devrait donc revenir aux bases de la saga. Il sera intéressant de voir comment le film se positionne entre les deux premiers opus. Pour cela, rendez-vous le 14 août 2024 dans les salles.