Alien : un nouveau film est en préparation, Ridley Scott passe la main

Le futur de la franchise "Alien" via un long-métrage semblait compliqué ces derniers temps mais les choses se décantent ! Un nouveau projet est en préparation, avec déjà un réalisateur à bord. Après l'échec du "Alien 5" de Neill Blomkamp, celui-ci connaîtra-t-il un meilleur destin ?

Alien : un nouveau film va enfin voir le jour

À l'heure où la franchise Predator s'apprête à revenir grâce au film Prey, le Xénomorphe compte en faire de même ! The Hollywood Reporter révèle qu'un nouveau long-métrage Alien est en préparation chez 20th Century Studios. Ce n'était qu'une question de temps avant que la bestiole fasse son retour dans un film. Le projet avait déjà été plus ou moins évoqué par Ridley Scott mais c'est davantage la série pilotée par Noah Hawley qui était au centre de l'attention.

Un long-métrage est donc sur les rails et le point à éclairer en premier lieu concerne l'identité de celui qui sera à la barre. Si un retour de Ridley Scott était fort probable, il a décidé passer la main et d'opérer comme producteur. Ce nouveau volet a été confié à Fede Álvarez, qui a déjà prouvé une belle capacité à générer du suspense avec la petite bombe Don't Breathe. Également réalisateur du remake Evil Dead, il s'est dernièrement signalé comme scénariste du Massacre à la tronçonneuse sorti sur Netflix. Ce film lui permettra de faire son retour derrière la caméra, plusieurs années après le moyen Millénium : Ce qui ne me tue pas.

On attendra de voir quelle direction sera empruntée avant de manifester un certain enthousiasme mais un tel nom aux commandes peut laisser penser que l'on reviendra à un cinéma plus viscéral, loin des réflexions assomantes menées dans Covenant et surtout Prometheus. Tout comme Prey, ce nouvel Alien devrait aussi finir sur le service Hulu plutôt que dans les salles.

Alien 3 ©20th Century Fox

Avec ou sans Sigourney Weaver ?

Impossible de ne pas avoir une pensée pour Neill Blomkamp, qui a longtemps été celui qui devait mener un Alien 5. Sigourney Weaver était même partante pour revenir en Ripley à cette occasion. Le nom de la star n'est pas encore évoqué pour le moment. Son implication n'est pas à exclure mais le média américain souligne que le film sera à priori déconnecté de ce qui a été fait précédemment. Nous ne pouvons qu'être curieux de voir ce qui va en ressortir, d'autant plus que Fede Álvarez se présente comme un fan de la franchise et aurait approché Ridley Scott il y a des années pour évoquer son idée.