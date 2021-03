Alien : un prototype du Xénomorphe est en vente aux enchères

Un rare accessoire du premier film de la saga « Alien » sera prochainement mis en vente aux enchères à Los Angeles. Il s'agit d'un prototype du costume du Xénomorphe dans « Alien : le huitième passager ».

Alien : monstre de cinéma

En 1979, Ridley Scott réalise l'un des films de science-fiction les plus célèbres de tous les temps. Pour son deuxième long-métrage il frappe un grand coup puisqu'il met en scène Alien : le huitième passager. L'occasion, également, de révéler la comédienne Sigourney Weaver au grand public. Ce qui fait la grande force de la saga Alien, c'est évidemment le Xénomorphe. Créé par Hans Ruedi Giger, il s'agit certainement du monstre le plus mythique de toute l'histoire du cinéma. Un extraterrestre inquiétant et fascinant, horrifique et hypnotisant, qui marque encore aujourd'hui le septième art. Pour les fans de cette créature inoubliable, un objet unique va prochainement être mis aux enchères.

Une pièce extrêmement rare

Grâce à une vente aux enchères qui se tiendra prochainement à Los Angeles, un accessoire très rare d'Alien le huitième passager va bientôt être disponible. La nouvelle vient du média Rolling Stone, qui rapporte l'origine de cet objet impressionnant. Il s'agit d'une maquette superbe, prémisse du Xénomorphe de la saga Alien. Si ce modèle n'a pas été utilisé par Ridley Scott pour le film, il s'agit peut-être de l'un des premiers aperçus physiques du monstre. Une approche qui a été rejetée par le cinéaste, préférant l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui.

Prototype d'Alien ©Julien's Auctions

Mais cet objet n'a pas pour autant été mis au placard. Cette esquisse a été utilisée pendant la pré-production du film et pour des tests caméra. Pendant longtemps, les historiens et les spécialistes du septième art ont pensé que cet objet avait été détruit ou perdu. Cette splendide statuette sera disponible les 28 et 29 avril pendant la vente aux enchères de Julien Hollywood Legends et Luminaries, pour la modique somme de 60 000$. Evidemment, il s'agit d'une certaine somme, qui ne sera donc pas accessible à tous les revenus. L'objet va donc certainement finir sa course entre les mains d'un riche collectionneur qui a les moyens d'investir autant d'argent dans cet objet cinématographique unique. Chanceux !