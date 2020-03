Alien vs Predator : bientôt un nouveau film sur Netflix ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

La rencontre entre ces deux monstres mythiques que sont Alien et Predator aurait pu accoucher d’un morceau de cinéma épique qui rende hommage à leur popularité. Ça n’a pas été le cas… Malgré tout, un nouveau film serait peut-être prêt à sortir sur Netflix.

Alien et Predator en avaient marre de défoncer que des humains alors ils se sont battus entre eux. Malheureusement, c’est Paul W.S. Anderson qui arbitrait cet affrontement et on ne peut pas dire que le réalisateur soit celui à qui on aurait aimé confier ces monstres sacrés. Oui, on peut se remémorer ce long-métrage comme un divertissement un peu idiot, mais on était complètement en droit de vouloir un résultat d’un autre calibre. La suite dirigée par les frères Strause n’a pas relevé une seule seconde le niveau et nous a même fait regretter le précédent. C’est dire…

Les extraterrestres ont depuis pris des chemins séparés avec des films qui ne sont pas à la hauteur de leur légende. On craint maintenant que plus rien de fou ne nous attende parce que c’est Disney qui détient les droits, après le rachat des actifs de la Fox. Et la firme de Mickey n’est pas du genre à proposer du cinéma violent. Même si, en étant remaniée, une bannière Fox existe encore pour quelques sorties, ces dernières seront limitées.

Alien vs Predator, acte 3 ?

Mais voilà qu’à notre grande surprise une nouvelle rencontre entre les deux monstres pourrait avoir lieu. Le podcast Perfect Organism, très branché sur le sujet, annonce qu’un long-métrage animé aurait été en préparation pour une diffusion sur Netflix avant que la Fox ne change de propriétaire. Les informations proviendraient de sources internes au studio – ou ce qu’il en reste.

Le plus étonnant est que le film en question serait terminé mais que Netflix n’aurait pas pu programmer une sortie. On se doute que le deal avec Disney doit être la cause principale et impossible de définir si nous pourrons un jour voir cette tentative sur le service américain. Il se pourrait très bien que le film tombe dans les limbes et devienne une légende pour les fans. Est-ce que nous avons loupé un grand moment ? Nous ne nous avancerons pas là-dessus. Sans information sur le scénario ou les intentions, il est dur de se prononcer. Bien que l’animation permette vraiment, sur le papier, de faire de grandes choses avec ces deux monstres.