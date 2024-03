Original, épique et déjanté, ce blockbuster génial est enfin disponible en France !

"Alienoid" était le blockbuster le plus fun qu'on avait découvert en 2022. Le film coréen sort enfin en France en DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Une sortie qui vaut le détour.

En 2022, le 17e festival du film Coréen à Paris avait provoqué en nous une certaine frustration avec Alienoid. D'abord, parce que le film se terminait sur un cliffhanger annonçant une partie 2. On savait alors qu'il allait falloir attendre un moment avant de découvrir la fin de cette histoire. Puis, il y avait la frustration de se dire qu'en France, seule une poignée de chanceux présents au festival cette année-là avaient pu profiter de ce blockbuster déjanté. Deux ans plus tard, tout cela est derrière nous maintenant puisqu'Alienoid 2 est sorti en Corée du Sud en début d'année. Et que le premier opus est enfin disponible en France grâce aux éditions physiques proposées par Condor. L'occasion pour un plus large public français de découvrir le film, et de relancer notre espoir de voir la suite arriver prochainement chez nous.

Alienoid ©Condor Entertainment

L'éditeur français propose trois éditions pour Alienoid. Un coffret DVD classique, la version Blu-ray et l'édition Blu-ray 4K, pour permettre à tous de découvrir le long-métrage. Côté bonus, les éditions sont enrichies de deux suppléments permettant d'explorer l'univers et l'intension du réalisateur de mélanger les époques et les styles. On découvre aussi que la production a mis plus d'un an, preuve de l'ambition derrière ce blockbuster, plus gros budget du cinéma coréen. Dommage que ces deux vidéos soient aussi courtes. Ne durant que quelques minutes chacune, elles ne permettent pas d'aller très en profondeur sur la conception du long-métrage.

Un blockbuster fou, drôle et explosif !

L'intérêt premier de cette sortie d'Alienoid reste donc le film, inédit en France jusqu'à présent. On y découvre un monde où des aliens utilisent les humains pour enfermer en eux leurs prisonniers. Les humains ne le savent évidemment pas. Cependant, il arrive que l'hôte s'échappe de sa prison. Dans ces cas-là, le Gardien, un robot surpuissant, est envoyé pour intervenir. Peu importe l'époque... C'est ainsi en 1380 que s'ouvre le long-métrage et immédiatement le ton est donné. On savait le cinéma coréen capable de mélanger les genres. Mais voir débarquer un SUV depuis le ciel en pleine période médiévale en surprendra plus d'un.

Alienoid ©Condor Entertainment

La situation peut paraître ridicule dit comme ça. Sauf qu'Alienoid parvient justement à convaincre parce qu'il y va à fond et n'a pas peur de convoquer le film d'action, de science-fiction, la magie et le Wu xia pian (film de sabre). Audacieux, le film ose traverser les époques. Alternant avec des événements durant la dynastie Goryeo, et le présent où une attaque se prépare sur Séoul. Il y a là un côté débridé extrêmement jouissif, qui va avec une bonne maîtrise de l'humour. Probablement que le blockbuster n'aurait pas fonctionné s'il avait été trop sérieux. Mais sa légèreté bien dosée en fait un divertissement épique, fun et original, véritable bouffée d'air frais face aux habituels blockbusters américains.

Outre la réalisation rythmée et explosive de Choi Dong-hoon, le casting est pour beaucoup dans la réussite d'Alienoid. On est toujours heureux de revoir Kim Tae-ri depuis Mademoiselle, et elle ne déçoit pas ici non plus. Avec elle, Kim Woo-bin se démarque aussi puisqu'il incarne tantôt le Gardien froid et professionnel, tantôt Thunder, son acolyte au style plus décalé et le premier à enfreindre les règles. Seul critique à faire alors au film, ses nombreux personnages qui peuvent perdre le spectateur au premier visionnage.

