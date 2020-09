Aline : Valérie Lemercier est Céline Dion dans la bande-annonce

Pour son sixième film, Valerie Lemercier a décidé d'incarner (ou presque) la célèbre chanteuse québecoise. Ainsi, on a pu découvrir les premières images d'"Aline", fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion. Attention, ça décoiffe !

Valérie Lemercier est Céline Dion

Depuis le début de sa carrière, Valérie Lemercier est une actrice qui a l'habitude de jouer ses rôles à fond. Lauréate de deux César du meilleur second rôle féminin (pour Les Visiteurs et Fauteuils d'orchestre), elle est également réalisatrice depuis 1997, ayant bien souvent la double casquette de premier rôle et metteuse en scène dans ses propres films. Pour Aline, c'est sans surprise qu'on la voit de nouveau en tête d'affiche, tout en étant placée au poste de réalisatrice. En effet, cette fan invétérée de Céline Dion a décidé de lui rendre hommage... à sa façon.

C'est ainsi que le film suit les péripéties d'Aline Dieu, une jeune femme qui possède une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête : faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors-norme.

Une première bande-annonce émouvante

Vous l'aurez donc compris : les noms ont changé mais la fiction ressemble trait pour trait à la carrière exceptionnelle de l'une des plus grandes chanteuses francophones de tous les temps. Pourtant, si l'on connait l'humour caustique de Valerie Lemercier, on aurait pu croire qu'Aline était un film parodique ou une comédie populaire.

Il n'en est rien quand on découvre les premières images de ce semi-biopic. La vidéo (d'une durée de 2:30 mn) revient avec émotion sur les événements qui ont jalonné le parcours d'Aline/Céline, de son plus jeune âge jusqu'à sa carrière de star sur scène, de sa relation avec sa mère à son histoire d'amour avec René/Guy-Claude. De plus, l'actrice semble y avoir mis du sien dans son interprétation où elle prend l'accent quebecois, et où elle semble ressembler trait pour trait à son idole.

Va t'elle décrocher le troisième Cesar de son immense carrière, et le premier pour celui de la meilleure actrice ? Élément de réponse le 18 novembre dans les salles.