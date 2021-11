Aline : Valérie Lemercier joue-t-elle vraiment Céline Dion enfant ?

Dans le film "Aline" qui s'inspire librement de la vie de Céline Dion, Valérie Lemercier joue la superstar à tous les âges, y compris lorsqu'elle est une toute petite fille. Mais comment cela a été rendu possible ? On vous explique tout.

Aline : Valérie Lemercier devient Céline Dion

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Aline © Gaumont Films

Même si dans le film, le personnage principal s'appelle Aline Dieu, c'est bien de la vie de Céline Dion dont il s'agit dans Aline de Valérie Lemercier. Cette dernière interprète la chanteuse, de son enfance à sa vie d'adulte, de l'ombre à la lumière. Une performance physique impressionnante qui revisite les moments charnières de la vie de la star québécoise.

Comment l'actrice a pu jouer Aline enfant ?

Si vous avez vu le film (en salles depuis le 10 novembre), vous avez dû vous poser des questions sur les dessous des scènes d'enfance et d'adolescence. En effet, Valérie Lemercier a insisté pour interpréter Aline à tous les âges. Y compris lorsque cette dernière est enfant.

Je ne pouvais pas demander à une enfant de jouer un rôle, surtout qu’on a les enfants en tournage seulement 4 heures par jour, alors que moi on m’avait 18 heures par jour (...) Et puis j’aime jouer les enfants, je trouve ça amusant à fabriquer et d’avoir 10 ans le matin, puis 50 le soir.

nous avait-elle confié dans une interview.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il s'agit bien du corps de Valérie Lemercier dans ces scènes, et non pas de sa tête incrustée sur un corps d'enfant :

Comme je n’ai pas non plus voulu qu’on mette ma tête sur un autre corps, on a beaucoup utilisé le morphing jusqu’à l’âge de 16 ans. J’avais aussi sous chaque costume des gaines qui me serraient très fort pour avoir un corps d’enfant puis d’adolescente.

Mais pour les scènes où Aline se trouve en présence d'adultes, l'équipe du film a dû faire appel à une technique de perspective forcée. Comme dans la saga Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson où il fallait que les hobbits paraissent beaucoup plus petits que les autres personnages, l'équipe des effets visuels d'Aline a usé de ce même procédé.

En effet, la société française MIKROS, spécialisée dans les effets visuels, a récemment dévoilé au micro de nos confrères d'AlloCiné comment cela avait été possible :

Le principe est de déplacer la caméra, donc de trouver le bon ratio de déplacement de caméra pour avoir l'impression que la personne, en l'occurrence Valérie, soit plus petite.

En plus de cette technique, les séquences d'enfance et d'adolescence ont été tournées sur fonds verts pour pouvoir réduire numériquement le corps de Valérie Lemercier. Son visage a également été retouché pour gommer les rides et autres marques. Pendant le tournage de ces scènes, l'actrice devait regarder non pas dans les yeux des autres acteurs mais 50cm au-dessus, pour le rendu final, comme on peut le voir ci-dessous :

Making-of Aline © Gaumont Films

Certains décors ont également été imaginés en taille XXL pour que Valérie Lemercier paraisse plus petite. C'est par exemple le cas de son bureau, ou encore de la vitrine de la boutique de chaussures.

Si vous voulez en savoir plus sur le making-of d'Aline, découvrez la vidéo ci-dessous :