Alita 2 : enfin une bonne nouvelle pour la suite du film ?

Trois ans après la sortie du film "Alita : Battle Angel" réalisé par Robert Rodriguez et produit par James Cameron, une annonce concernant la suite a été faite par le co-producteur Jon Landau lors de l'avant-première mondiale d'"Avatar 2".

Alita : l'adaptation cinématographique de Gunnm

En février 2019, les spectateurs du monde entier découvre le film Alita : Battle Angel réalisé par Robert Rodriguez. Il s'agit de l'adaptation en live action du manga Gunnm de Yukito Kishiro.

L'intrigue se déroule dans un univers dystopique. Dans la ville d'Iron City, un médecin nommé Ido découvre une cyborg abîmée dans une décharge et décide de prendre soin d'elle. Remise sur pieds, Alita prend ses marques dans sa nouvelle vie mais ne se souvient que de bribes de son passé. C'est en se confrontant à des forces dangereuses qu'elle découvre la clé de son identité et ses capacités de combat uniques. Elle prend également conscience de la réalité du monde dans lequel elle vit et de ce qu'elle pourrait réaliser.

Alita : Battle Angel © 20th Century Studios

Produit par James Cameron, le film comptait notamment au casting Rosa Salazar, Christoph Waltz et Jennifer Connelly. Le long-métrage a notamment permis à James Cameron de tester une nouvelle technologie avant de débuter le tournage d'Avatar 2.

Enfin une bonne nouvelle pour la suite !

Avec un budget colossal estimé à 170 millions de dollars, Alita : Battle Angel a récolté 405 millions au box-office mondial (dont 319 millions à l'international). Une somme très loin d'être satisfaisante pour que la Fox décide de mettre en route une suite, surtout que le studio a été racheté par Disney un mois après la sortie. Cependant, les producteurs James Cameron et Jon Landau ont toujours souhaité qu'un deuxième film voir le jour. Une solide base de fans a également donné de la voix pour réclamer la suite des aventures d'Alita. Et les choses avancent peut-être enfin.

C'est lors de l'avant première mondiale d'Avatar : la voie de l'eau que Jon Landau a confié qu'ils avaient contacté Robert Rodriguez pour évoquer Alita 2. La question du journaliste portait sur les prochains projets de James Cameron hors Avatar :

Il y a ce petit film baptisé Alita Battle Angel auquel nous aimerions donner une suite. Nous sommes en contact avec Robert Rodriguez et nous espérons pouvoir mettre en route le projet.

On croise les doigts !