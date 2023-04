Alita 2 : où en est la suite du film produit par James Cameron ?

Où en est "Alita 2", la suite d'"Alita : Battle Angel" réalisé par Robert Rodriguez et produit par James Cameron ? On a des nouvelles et elles sont plutôt rassurantes !

Alita Battle Angel : les fans attendent la suite Sorti en février 2019, le film Alita : Battle Angel réalisé par Robert Rodriguez, adapté du manga Gunnm de Yukito Kishiro s'est rapidement constitué une solide base de fans. Pour rappel, le long-métrage produit par James Cameron se déroule dans un univers dystopique. Dans la ville d'Iron City, où la bourgeoisie vit dans des cités suspendues, le reste de la population doit se battre pour survivre. C'est là que vit un médecin nommé Ido, un homme meurtri par la mort prématurée de sa fille. Un jour, il trouve une cyborg abîmée dans une décharge, et décide de prendre soin d'elle. Après l'avoir réparée, la cyborg désormais baptisée Alita prend ses marques dans sa nouvelle vie mais ne se rappelle que de bribes de son passé. En se confrontant à des forces dangereuses, elle découvre la clé de son identité et ses capacités de combat uniques. Elle prend également conscience de la réalité du monde dans lequel elle vit et de ce qu'elle pourrait réaliser. Le rôle principal était tenu par Rosa Salazar, et Ido était interprété par Christoph Waltz. Rosa Salazar dans Alita : Battle Angel © 20th Century Studios Jon Landau donne des (bonnes) nouvelles Si la fin d'Alita : Battle Angel donne clairement le sentiment qu'une suite est à attendre, le film n'a jamais été officiellement annoncé. Pourtant, il est toujours d'actualité, à en croire une récente déclaration de Jon Landau, producteur du film aux côtés de James Cameron : Nous travaillons dessus. Nous sommes en contact avec Robert et Rosa, tout va bien. a déclaré le producteur dans une interview donnée à ScreenRant. Il a également ajouté qu'Alita avait profité de la technologie employée sur Avatar, qui avait rendu possible le fait pour les humanoïdes d'avoir des expressions subtiles et empreintes d'émotions diverses. Il a également confié qu'Avatar 2 avait été possible grâce aux prouesses technologiques qu'ils avaient testé sur Alita. Et que désormais c'était Alita qui allait pouvoir de nouveau profiter de leur expérience sur La Voie de l'eau pour avoir une suite à la hauteur. Aucune date de sortie n'a pour l'instant été annoncée pour Alita 2. Mais on a hâte de la retrouver !