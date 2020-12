Alita Battle Angel : la suite du film de Robert Rodriguez sur Disney Plus ?

Nombreux sont les fans qui rêvent de découvrir la suite de "Alita : Battle Angel". Robert Rodriguez a révélé qu'elle pourrait se faire sur Disney+.

Alita Battle Angel : une adaptation réussie

Alita : Battle Angel a longtemps été le projet d'une vie pour James Cameron avant qu'il ne se crée son propre monde de Pandora et décide de consacrer sa vie à la franchise Avatar. Il a alors offert son bébé à un réalisateur de confiance en la personne de Robert Rodriguez. Il faut dire que l'homme derrière des films aussi opposés que Sin City et Spy Kids s'y connait en grand spectacle. C'est donc à lui qu'incombe la pression de mettre en scène cette adaptation d'un manga culte des années 90 de Yukito Kishiro vénéré à travers le monde et connu sous nos latitudes sous le nom de Gunnm.

Situé plusieurs siècles dans le futur, le film raconte l'histoire d'Alita (Rosa Salazar), une cyborg abandonnée. Retrouvée dans une casse d'Iron City par Ido (Christophe Waltz), un cyber-médecin compatissant, ce dernier l'amène dans sa clinique pour la remettre sur pied. Quand Alita se réveille, elle n'a aucun souvenir de qui elle est, ni du monde dans lequel elle se trouve. Tout est nouveau pour la jeune femme, et chaque expérience a le goût d'une première. Alors qu'elle apprend à naviguer dans sa nouvelle vie et dans les rues perfides d'Iron City, Ido tente de la protéger de son mystérieux passé. À l'opposé, son nouvel ami Hugo (Keean Johnson) propose à la place de l'aider à déclencher ses souvenirs. Leur relation se développe jusqu'à ce que des forces obscures s'en prennent à la jeune cyborg.

C'est alors qu'Alita découvre qu'elle a des capacités de combat extraordinaires, qui pourraient être utilisées pour sauver ses amis et cette nouvelle famille qu'elle a appris à aimer. Déterminée à découvrir la vérité derrière ses origines, Alita entreprend un voyage qui la conduira à affronter les injustices de ce monde sombre et corrompu.

La distribution du film comptait également la présence de Jennifer Connelly, Mahershala Ali ou encore Ed Skrein.

Alita : Battle Angel ©20th Century Fox

Même s'il n'a pas été un raz-de-marée au box-office avec tout de même 404 millions de dollars de recettes pour un budget de 170 millions, Alita : Battle Angel a ravi la plupart des fans qui en réclament régulièrement la suite. Cameron et Rodriguez ont toujours répété qu'ils seraient partants si un deuxième épisode devait se faire. Le réalisateur a confirmé, cette semaine encore, son enthousiasme pour le projet.

Saut dans l'écran

Pour les fans, il est quand même très réconfortant de voir que Robert Rodriguez ne ferme pas complétement la porte à un éventuel Alita : Battle Angel 2. Dans une récente interview avec Forbes, l'Américain a même révélé qu'il pensait que le film pourrait se faire sur Disney +, en espérant que les responsables du service de streaming soient partants eux aussi.

Alita : Battle Angel ©20th Century Fox

Comme le confirme le réalisateur, "Tout est possible". Il rappelle en substance que "Disney a acheté Fox, et ils ont Disney +, donc cela vaut la peine d'être discuté.". Il sait que beaucoup de gens aimeraient découvrir cette suite, et lui, aimerait vraiment la tourner. En ce qui concerne la destination ou la façon dont cela serait fait, il pense que "le streaming a ouvert de nombreuses opportunités telles que des suites.". Il rappelle enfin à bon entendeur que c'est déjà "un concept pré-vendu qui a déjà un public intégré qui veut le voir, puis il leur est livré de la manière la plus facile à consommer pour eux.". Selon lui, ce n'est donc pas une mauvaise idée.

Le réalisateur d'Alita : Battle Angel a, de plus, déjà travaillé pour Disney cette année en mettant en scène un épisode de la saison 2 de The Mandalorian. On peut dire que c'est un bon premier pas.