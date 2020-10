All My Life : un trailer émouvant pour la romance avec Jessica Rothe et Harry Shum Jr

All my life : jusqu'à ce que la mort...

All my life pourrait être décrit comme un drame romantique. On y suit effectivement une histoire d'amour entre Solomon et Jenn à qui tout semble sourire. C'est le coup de foudre au premier regard. Ils se sourient sous la pluie. Ils tournent sur eux-mêmes en se brossant les dents dans la salle de bain. En résumé : elle est belle, il est beau, ils se complètent et cette idylle les amène logiquement à vouloir se marier. C'est sans compter sur le sort funeste qui frappe le jeune homme. Il est en effet diagnostiqué d'un cancer du foie. Son triste destin est alors scellé : il lui reste moins d'un an à vivre. Le couple va tout faire pour que ces quelques mois qu'il leur reste à vivre ensemble soient inoubliables.

On sait déjà qu'il ne faudra pas regarder le long-métrage de Marc Meyers sans une boîte de mouchoirs à proximité. D'autant plus que le scénario est adapté d'une histoire vraie. Jessica Rothe et Harry Shum Jr. jouent les deux amoureux que rien ne séparera (enfin presque). Ils sont accompagnés dans leur combat par Michael Masini, Chrissie Fit, Greg Vrotsos, Ever Carradine, Marielle Scott, Jay Pharoah, Kyle Allen, Keala Settle, Josh Brener et Jon Rudnitsky.

Du rire aux larmes

On est depuis quelques années plus habitué à voir Jessica Roth dans des registres moins dramatiques. D'habitude, si elle nous fait pleurer, c'est plutôt de rire. Elle jouait une des colocataires d'Emma Stone dans le pétillant et coloré La La Land. Mais c'est surtout sa partition délirante dans la comédie horrifique Happy Birthdead qui lui offrit une célébrité internationale il y a trois ans.

La production Blumhouse a fait parler d'elle à sa sortie et son succès engendra une suite : Happy Birthdead 2 You. La comédienne y incarne une étudiante qui revit sans cesse le jour où elle est assassinée par un tueur. Elle va devoir trouver comment survivre si elle veut quitter la boucle temporelle. Il se murmure qu'un troisième volet pourrait venir compléter les deux premiers.

La comédienne sera également prochainement au casting de la version américaine de la série Utopia créée par Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects), aux côtés de John Cusack, Sasha Lane et Rainn Wilson. La première saison sera disponible sur Amazon Prime Video dès le 30 octobre. Si vous voulez la découvrir dans un registre plus dramatique, sachez qu'elle est déjà apparue dans le romantique Forever My Girl en 2017. Elle y jouait une jeune mère célibataire qui retrouvait son amour d'enfance, devenu une star de la musique.