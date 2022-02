Alors on danse : une bande-annonce dansante pour la comédie de Michèle Laroque

"Alors on danse" est la nouvelle comédie réalisée par Michèle Laroque. La comédienne sera cette fois accompagnée d'Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. Découvrez la bande-annonce en une d'article.

Michèle Laroque : troisième !

Après Brillantissime (2018) et Chacun chez soi (2021), Michèle Laroque est déjà de retour derrière la caméra pour Alors on danse. La comédienne en est déjà à sa troisième réalisation dans laquelle elle se met toujours en scène. Mais cette fois, pour l'accompagner dans cette nouvelle comédie, on retrouvera du beau monde avec notamment Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. Un quatuor qui devrait nous donner le sourire avec de beaux sentiments et des jolis pas de danse, comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée par UGC.

Voici le synopsis officiel du film :

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquaient à sa vie. Une nouvelle vie commence : parce qu’on a tous le droit à une deuxième danse !

Alors on danse ©UGC

Alors on danse va donc à la fois jouer sur l'humour avec la confrontation de ces deux sœurs dont les rapports ne sont pas parfaits. Et à la fois miser sur l'univers de la danse pour redonner un peu de bonheur et d'espoir au personnage de Michèle Laroque. Avec évidemment la crainte de tout perdre puisque le club de danse risquera l'expulsion.

Présenté au Festival de la comédie de L'Alpe d'Huez, le film sortira dans les salles le 16 mars.