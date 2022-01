Amadeus : un acteur de Star Wars a failli interpréter Mozart

En 1984, le réalisateur Milos Forman connaît un énorme succès avec « Amadeus », biopic centré sur la "rivalité" entre Mozart et Salieri. Si Tom Hulce a incarné avec brio le célèbre artiste autrichien, un autre acteur aurait voulu l'interpréter à sa place : Mark Hamill

Amadeus : une fournée de récompenses

Après avoir obtenu la reconnaissance internationale avec Vol au-dessus d'un nid de coucou, Milos Forman essuie deux échecs commerciaux importants avec Hair et Ragtime. C'est alors qu'il est invité à aller voir la pièce de théâtre Amadeus, écrite par Peter Shaffer. Totalement conquis par l'œuvre, il tient donc à l'adapter sur grand écran. Par ailleurs, bien que le lieu de l'intrigue se déroule à Vienne, il décide de tourner le film dans son pays d'origine, la Tchécoslovaquie (à Prague, plus précisément).

Amadeus (1984) suit, par conséquent, Antonio Salieri, musicien réputé de la Haute Cour de Vienne. Cette notoriété est pourtant remise en cause lorsqu'apparaît un génie de la symphonie. Son nom : Wolfgang Amadeus Mozart. Commence alors une redoutable rivalité entre les deux hommes.

Amadeus ©Orion Pictures

Grâce à Amadeus, Milos Forman se réconcilie avec le box-office (51 millions de dollars de recettes engrangés, ce qui le classe parmi les films les plus lucratifs de l'année 1984), mais également la critique. Il est ainsi nommé huit fois aux Oscars (dont l’Oscar du meilleur film), quatre fois aux British Academy Film Awards et quatre fois aux Golden Globes. Encore, aujourd'hui, le long-métrage de Milos Forman est considéré par certains magazines spécialisés comme l'un des meilleurs films de l'histoire du 7e Art.

Mozart Skywalker

Pour le casting d'Amadeus, Forman se montre particulièrement pointilleux. Ainsi, le cinéaste insiste pour qu'aucun acteur connu n'intègre la distribution principale, afin que le public soit plus captivé par l'histoire de Mozart et Salieri que par les acteurs qui l'interprètent. Parmi les comédiens qui auraient souhaité interpréter Mozart, Mark Hamill en faisait partie. En effet, bien qu'il soit devenu une star suite à son rôle dans la première trilogie Star Wars, l'acteur n'est pas insensible à l'idée de jouer ce personnage. Et pour cause : comme il le relate dans une interview pour le Irish Times, il avait déjà incarné le prodige autrichien sur les planches. Il se trouvait donc plus que crédible pour l'incarner également au cinéma :

J'ai joué Amadeus à Broadway. Quand Milos Forman a voulu faire une version cinématographique, il m'a demandé de venir répéter avec les actrices qui auditionnaient en tant qu'épouse de Mozart. Et j'ai répondu : "Bien sûr". Car je suis un grand fan de Milos Forman. Alors j'ai répété tour à tour avec différentes comédiennes. Mais après plusieurs heures, j'ai demandé : "Milos, tu sais que j'ai joué Mozart ?" Il rigole : "Personne ne croira que Luke Skywalker est Mozart."

Il suffit parfois d'un rôle dans une franchise à succès pour vous fermer certaines portes. Mark Hamill l'a appris à ses dépens.

D'autres célébrités recalées

Si Tom Hulce a finalement interprété Mozart dans Amadeus, il est surtout passé devant certaines grosses stars du show-business. Il y a donc eu Mark Hamill, mais également Mel Gibson. L'acteur australien qui commençait à se faire connaître via la saga Mad Max n'a ainsi pas coché les cases demandées par Forman. Même chose pour Dustin Hoffman qui souhaitait incarner Salieri. Le célèbre acteur s'est donc fait chiper le rôle par F.Murray Abraham. Ce dernier fut à la hauteur du rôle puisqu'il remporta l'Oscar du meilleur acteur masculin pour sa performance en 1985.

A noter que le casting eut également droit à un changement d'actrice. En effet, le personnage de Constance, qui joue l'épouse de Mozart, était initialement attribué à Meg Tilly. Malheureusement, la jeune femme se cassa une jambe quelques jours avant le début du tournage. Par conséquent, Milos Forman engagea la comédienne Elisabeth Berridge à sa place.