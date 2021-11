Amants : l'avis des spectateurs sur le film avec Pierre Niney et Stacy Martin

Découvrez dans la vidéo ci-dessus la sortie de salle du film "Amants", le nouveau long-métrage de Nicole Garcia porté par Pierre Niney, Stacy Martin et Benoît Magimel, et les premiers avis des spectateurs juste après la séance.

L'avis du public

Amants est la nouvelle réalisation de Nicole Garcia après Mal de pierres en 2016. Elle filme cette fois un trio d'interprètes composé de Pierre Niney, Stacy Martin et Benoît Magimel dans un drame qui tend vers le thriller. Voici le résumé :

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

Le film est à découvrir au cinéma à partir du 17 novembre 2021.