Ambulance : Jake Gyllenhaal a filmé lui-même une scène du film de Michael Bay

Michael Bay sera prochainement de retour cette année avec "Ambulance", son nouveau long-métrage. Ce remake sera porté en partie par Jake Gyllenhaal dans l'un des deux rôles principaux. L'acteur s'est permis durant le tournage de filmer une scène à la place du metteur en scène.

Ambulance : un remake d'un film suédois méconnu

Après un passage sur Netflix avec le pétaradant 6 Underground, Michael Bay revient dans les salles avec Ambulance. Un remake d'un film danois éponyme sorti il y a une quinzaine d'années. L'histoire sera majoritairement similaire, avec Will et Danny, des demi-frères qui se lancent dans un braquage en plein Los Angeles. Or, leur plan tourne au vinaigre et ils se retrouvent pris en chasse par la police.

Will (Jake Gyllenhaal) - Ambulance ©Universal Pictures

Dans leur fuite, les deux personnages s'emparent d'une ambulance pour semer la police, sans se rendre compte qu'un policer mourant et une infirmière sont aussi à bord ! En pleine poursuite avec les forces de l'ordre, les criminels vont devoir gérer l'état de leurs otages pour que l'issue ne soit pas doublement dramatique.

Avec ce postulat, on imagine totalement Michael Bay nous pondre un film nerveux dans lequel il se lâche complètement sur la forme. Inutile de rappeler que le metteur en scène sait se monter très généreux en matière d'action.

Jake Gyllenhaal s'est exercé derrière la caméra

Devant la caméra, les deux rôles principaux seront tenus par Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II. Le second a évoqué le projet auprès d'Esquire et il révèle que son partenaire de jeu a pu tourner une scène du film !

Je n'avais jamais vu ça avant. Je suis curieux à propos de ça, mais je n'oserai jamais demander à un réalisateur si je peux tourner une scène.

Cette anecdote nous annonce sans doute que Jake Gyllenhaal va, un de ces jours, passer derrière la caméra. On ne compte plus les nombreux acteurs qui en ont fait de même. Dernièrement, c'est d'ailleurs sa soeur, Maggie Gyllenhaal, qui a fait ses débuts comme réalisatrice avec The Lost Daughter. Yahya Abdul-Mateen II ne précise cependant pas quelle scène a été filmée par son comparse et on ne sait même pas si elle sera retenue dans le montage final. L'interprète qui prête ses traits au personnage de Danny souligne aussi que Jake Gyllenhaal a fait du plateau d'Ambulance son "terrain de jeu", comme s'il avait imposé son influence. De quoi nous préparer à une performance folle de sa part ? Réponse le 23 mars prochain.