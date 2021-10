Ambulance : Jake Gyllenhaal en fuite dans le trailer explosif du film de Michael Bay

Prévu pour le 23 février 2022 au cinéma, "Ambulance" de Michael Bay se dévoile dans une première bande-annonce. Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II se montrent en braqueurs en fuite et ça promet d'être explosif.

Retour aux sources pour Michael Bay

Michael Bay, un des patrons de l'action hollywoodienne est bientôt de retour sur les écrans ! Son prochain film Ambulance, avec Yahya Abdul-Mateen II et Jake Gyllenhaal en tête d'affiche, s'annonce en effet explosif et dans une veine plus classique que son précédent 6 Underground et sa franchise Transformers (bande-annonce en tête d'article). Pour rappel, le réalisateur américain a réalisé une entrée fracassante dans le cinéma avec un trio de grand succès : Bad Boys en 1995, Rock en 1996 et Armageddon en 1998. Dans l'espace comme les pieds sur terre, le spécialiste du cinéma d'action remet maintenant le couvert pour Ambulance. En quelques mots, un pitch simple sublimé par une action démente.

Un braquage qui tourne mal

Ambulance s'inscrit dans l'univers du film de braquage, solide pourvoyeur de spectacle de grande qualité, depuis Le Clan des Siciliens à The Town en passant par Reservoir Dogs et Heat, pour ne citer que ceux-là. Dans ce film, c'est ainsi autour d'une ambulance en fuite que l'action va s'articuler :

À Los Angeles, un homme sans histoires de la classe moyenne a désespérément besoin de 231 000 $ pour les soins médicaux de sa femme. Il contacte alors un ami criminel, qui lui parle d'un braquage qui pourrait rapporter près de 32 millions de dollars. Mais rien ne se passe comme prévu et les deux amis tirent sur un officier du LAPD. Pour s'enfuir, ils volent une ambulance. À son bord se trouvent une ambulancière et... l'officier mourant.

Ambulance ©Universal Pictures

Le film de Michael Bay s'inspire largement du film danois Ambulance sorti en 2005, qui proposait déjà la même intrigue. En plus des deux acteurs, le casting se compose notamment d'Eiza Gonzalez, vu dans Baby Driver et I Care a lot et qui incarne l'ambulancière, et de Garret Dillahunt (Army of the Dead).