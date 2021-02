Ambulance : Michael Bay fait tout sauter sur le tournage de son nouveau film

Michael Bay est en plein tournage de son prochain long-métrage, "Ambulance". Découvrez l'envers du décor d'une scène d'action très explosive avec une vidéo qui montre le metteur en scène au coeur de l'action et au plus près des flammes.

Ambulance : un remake d'un film danois

Un nouveau Michael Bay est l'assurance d'assister à un spectacle pétaradant. L'un des grands noms du cinéma d'action travaille actuellement sur son prochain long-métrage intitulé Ambulance. Le remake d'un titre danois réalisé par Laurits Munch-Petersen qui raconte comment deux braqueurs s'enfuient à bord d'une ambulance volée après qu'un coup a mal tourné. Au volant du véhicule et avec des otages à bord (une infirmière et un patient), ils devront faire preuve de malice pour échapper aux forces de l'ordre. Un pitch qui peut totalement correspondre au style Bay, n'est-ce pas ? Jake Gyllenhaal tiendra le rôle principal de ce thriller, assisté par Yahya Abdul-Mateen II et Eiza González. Les prises de vues ont commencé depuis un moment. Nous avons même déjà eu un aperçu du boucan sur le plateau avec des photos.

Ambulance © Universal Pictures France

Ça chauffe sur le tournage

Le réalisateur vient de partager sur son compte Instagram une vidéo des coulisses d'une scène très explosive. Un aperçu qui prouve qu'Ambulance risque de ne pas dénoter avec son style habituel et qu'il est toujours aussi intenable. On assiste à ce qui devrait être l'un des moments forts, avec le véhicule principal qui fonce sur un barrage de police. La collision fait émerger des impressionnantes flammes. Un journée de tournage classique dans la vie de Michael Bay. Le plus drôle est qu'on le retrouve au coeur de l'action, derrière la caméra. Comme il le note dans la description du post, il s'agit de lui, de dos, sur le rail de travelling. Il filme lui-même le plan et vit tout ça au plus près car l'ambulance termine sa course à ses pieds.

À l'inverse de 6 Underground qui est sorti sur Netflix, Ambulance aura le droit normalement à une diffusion dans les salles. Tout peut encore arriver d'ici la sortie et une plateforme peut se manifester. De ce que l'on sait, le film sera dévoilé au public en début d'année prochaine.