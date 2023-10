Ambulance sur Netflix : cette séquence folle (et dangereuse) que Michael Bay a improvisée

Ravi d'avoir deux hélicoptères à sa disposition, Michael Bay a improvisé le tournage d'une incroyable séquence de son film "Ambulance". Pas vraiment une méthode à enseigner dans les écoles, mais c'est en tout cas très efficace.

Michael Bay à fond

Pour son nouveau film après le déjanté Six Underground, Michael Bay confie en 2022 à Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II les rôles principaux d'Ambulance. Celui-ci, un remake du film danois du même nom sorti en 2005, raconte comment un braqueur et son frère adoptif se retrouvent dans une ambulance après un braquage raté. Poursuivis par à peu près tout ce que Los Angeles compte de flics, ils tiennent en otage une médecin (Eiza González) et un policier gravement blessé à l'arrière de l'ambulance.

Ambulance ©Universal Pictures

Michael Bay réussit à nouveau un film d'action magistral, recourant à des drones pour proposer des plans jamais vus, s'amusant avec des explosions et des fusillades massives. Tourné avec un "petit" budget de 40 millions de dollars, les prises de vues d'Ambulance durent 38 jours. Michael Bay réfléchit vite et tourne encore plus vite, et ne recule devant aucun obstacle pour mettre en scène ce qu'il a en tête, même si le scénario ne le prévoit pas.

Une incroyable séquence improvisée

Une des séquences fortes du film, la poursuite de l'ambulance par deux hélicoptères dans le canal de la Los Angeles River, n'était en effet pas du tout prévue, et a été improvisée et rapidement tournée par le réalisateur sur un seul argument : il avait ce jour-là accès à deux hélicoptères. Lors de la première d'Ambulance à Los Angeles, Jake Gyllenhaal a ainsi raconté à Variety la réalisation de cette séquence.

On était sur le chemin du retour, Yahya conduisait l'ambulance. On avait presque fini notre journée, prêts à enlever les habits de nos personnages et à remettre les nôtres. Michael nous a appelés à la radio : "Attendez, revenez, ils viennent d'ouvrir la L.A. River". Il a dit : "J'ai une idée ! J'ai deux hélicoptères !"

Une fois tout le monde mis au courant de son idée, Michael Bay a donc rapidement planifié le tournage, avec une bonne part d'improvisation et une coordination avec les pilotes engagés pour la séquence. Il a raconté : "J'écris moi-même mes séquences d'action, et je suis très rapide à le faire. Je voulais une scène d'hélicoptère, et j'ai écrit cette séquence pour les meilleurs pilotes du monde. On a tourné cette scène en 2h30..."

"C'est pour ça qu'on fait un film de Michael Bay"

Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen n'ont pas été doublés pour cette séquence. C'est donc bien le premier qui est suspendu sur le côté de l'ambulance et qui tire sur les hélicoptères, et le second qui conduit le véhicule. À un moment, les hélicoptères volent très proches de l'ambulance. Une situation dangereuse qui pourrait se révéler dramatique en un clin d'oeil. Michael Bay raconte avoir dit à Jake Gyllenhaal :

Écoute Jake, les hélicoptères sont au-dessus, et ils vont descendre à environ six mètres de toi. Ce sont les meilleurs pilotes du monde, ils font ça depuis 25 ans. Ça peut te faire peur, mais ne le sois pas !

Finalement, tout s'est bien passé et cette séquence est un des sommets d'Ambulance. Et concernant Jake Gyllenhaal, l'acteur a été ravi de l'expérience : "Michael a planifié la scène, enfin une sorte d'improvisation de la scène, et on l'a faite comme ça. Chaque jour était un peu comme ça. (...) C'est pour ça qu'on fait un film de Michael Bay. Pour être suspendu à un véhicule en moment et s'amuser."