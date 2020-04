American Nightmare 5 a maintenant un titre

La franchise cinématographique « American Nightmare » n'a pas encore dit son dernier mot. Un cinquième épisode est en effet en production, et dispose d'un titre assez intrigant.

Le titre officiel de American Nightmare 5 vient d'être révélé. Initiée en 2013 par James DeMonaco, la franchise contient maintenant 4 films et une série de deux saisons. Tout ceci est chapeauté par le même homme, James DeMonaco, qui officie en scénariste, producteur, showrunner et réalisateur, même si le dernier film en date, sorti en 2018, a été dirigé par Gerard McMurray. Le cinquième opus est donc bien prévu puisqu'il détient un titre, plutôt énigmatique.

The Forever Purge

Jusqu'à présent, Universal et Blumhouse Productions étaient restés assez évasifs quant à ce cinquième épisode. Pour le moment on sait que Everardo Gout a été choisi pour mettre en scène ce nouveau volet, que les acteurs Tenoch Huerta et Ana de la Reguera sont les nouveaux visages de la franchise, et que le film est attendu le 15 juillet prochain.

En plein confinement, Jason Blum a donné un petit aperçu de ce sur quoi il travaille en ce moment. Au micro de The Hollywood Reporter, il a notamment révélé le nom du cinquième épisode de American Nightmare, qui s'intitulera donc : The Forever Purge. Aucun détail supplémentaire n'a été apporté pour le moment. Les autres épisodes de la franchises étaient tous accompagnés d'un titre relativement révélateur quant au contenu de l'intrigue. Ainsi, le 2ème film s'appelait Anarchy, le 3ème Elections, et enfin le dernier en date portait le doux nom de Les Origines. De quoi illustrer les propos de chaque film. Mais avec The Forever Purge, difficile de savoir de quoi va traiter le métrage.

Ce que l'on sait du synopsis, c'est que l'histoire sortira du cadre urbain habituel. Le film évoquera de nouvelles thématiques sociales. Mais à part ça, tout reste encore flou. Il se murmure aussi que ce cinquième film American Nightmare sera en tout cas le dernier.

Enfin, la dernière question à se poser concerne la date de sortie initiale. On ne sait pas exactement à quel stade en est la production. Avec l'épidémie actuelle du Covid_19, difficile de savoir si la date du 15 juillet va réellement être maintenue, ou si le film va être, lui aussi, reporté.