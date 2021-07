American Nightmare 5 : une fusillade mortelle a éclaté lors d'une projection aux USA

Sorti le 2 juillet dans les salles américaines, "American Nightmare 5 : Sans limites" s'offre malgré lui un bad buzz. Une fusillade a éclaté lors d'une projection du film en Californie. Un fait divers qui fait écho à la violence présente dans la saga.

American Nightmare : une saga au concept fort

American Nightmare c'est un high concept malin. Pour contrer une violence devenue de plus en plus incontrôlable, les États-Unis ont mis en place la Purge. Pendant une nuit entière, tous les ans, les crimes sont autorisés. Les forces de l'ordre ainsi que les secours ne peuvent pas intervenir. S'il existe quelques règles (impossible d'attaquer des hauts fonctionnaires ou d'utiliser certaines armes trop dévastatrices), la voie est libre pour totalement se déchaîner et laisser s'exprimer son côté obscur. En rendant légale la violence sur un court laps de temps, le pays a pu faire baisser son taux de criminalité. Les différents films racontent donc des histoires pendant la Purge et tout un univers s'est créé autour de ce principe. Un cinquième épisode, sous-titré Sans limites, va sortir le 4 août prochain sur nos écrans.

American Nightmare : Sans limites ©Universal Studios

Quand la réalité se confond avec la fiction

Les États-Unis peuvent déjà découvrir le film depuis le 2 juillet. American Nightmare 5 fonctionne assez bien à domicile, avec un score au box-office qui grimpe à 41 millions de dollars après quatre semaines. Mais sa carrière dans les salles américaines vient d'être entachée par un drame. Une fusillade a éclaté lors d'une projection au The Regal Edwards Corona Crossings & RPX qui se trouve dans la ville de Corona, en Californie. Alors que le film était joué sur l'écran, un tireur a fait irruption et a ouvert le feu. Une jeune femme de 18 ans nommée Rylee Goodrich a été tuée et un jeune homme de 19 ans est dans un état critique. Ce second est Anthony Barajas, un influenceur connu sur TikTok avec quasiment 1 millions d'abonnés.

Un événement tragique qui nous fait penser à la fusillade d'Aurora, quand un homme avait tiré sur la foule lors d'une projection de The Dark Knight Rises. Le bilan était beaucoup plus lourd en 2012 (12 morts, des dizaines de blessés) mais aucun décompte peut être satisfaisant à partir du moment où il y a la moindre victime. D'après KABC, la police a ouvert une enquête et a arrêté un jeune homme de 20 ans, Joseph Jimenez. D'après les autorités, son crime est un acte isolé qui ne revendique rien. Grâce à l'aide des locaux, il a pu être retrouvé et l'arme du crime a été découverte lors d'une perquisition à son domicile.