American Nightmare 5 : une première bande-annonce pour l'opus final

La Purge va toucher à sa fin dans "American Nightmare 5" ! Cet ultime épisode arrive en juillet prochain sur nos écrans, toujours avec Jason Blum à la production. Découvrez la première bande-annonce qui nous vend un dénouement détonant.

La fin d'American Nightmare approche

Le premier American Nightmare est l'un de ces films de genre faits avec peu d'argent (3 millions dans son cas), qui rapporte beaucoup grâce à un concept alléchant aux yeux du public. Il est vrai que le postulat de base a de quoi rendre curieux. Au cœur d'une Amérique gangrenée par la criminalité, le gouvernement a mis en place un événement annuel durant lequel les hommes peuvent commettre des crimes en toute légalité. Pendant seulement 12 heures, tous les coups sont permis et les honnêtes citoyens doivent affronter ceux qui ont décidé de faire le mal. Personne ne pourra leur venir en aide, ni la police, ni les services hospitaliers. Face à cette explosion de violence, les héros des différents films doivent à leur tour accepter de répondre par la manière forte à leurs opposants.

L'univers a été développé dans trois films supplémentaires, ainsi que dans la série The Purge. Malheureusement, le concept reste sensiblement le même et ne parvient pas à se renouveler. Reste quelques idées intéressantes et quelques séquences tendues. Un cinquième film sous-titré La Purge éternelle va débarquer sur nos écrans le 4 août prochain. Everardo Gout signe pour l'occasion son tout premier long-métrage, avec James DeMonaco qui reste fidèle au poste de scénariste.

American Nightmare 5 ©Universal Pictures

Qu'attendre du cinquième film ?

Cette conclusion va se dérouler dans le Texas, lorsqu'un couple envisage de démarrer une nouvelle vie après avoir fui un cartel Mexicain. Une menace en remplaçant une autre, ils vont devenir la cible d'un groupe de Purgeurs qui refusent de cesser leurs crimes malgré la fin de la Purge. Ana de la Reguera (Army of the Dead) et Tenoch Huerta tiennent les deux rôles principaux de cet épisode que l'on espère rafraîchissant. Universal vient de révéler la première bande-annonce d'American Nightmare 5, on vous laisse la découvrir en une de cet article.