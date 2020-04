American Nightmare : en Louisiane, les autorités utilisent la sirène pour le couvre-feu

La palme de l'idée anxiogène du jour est décernée à la Louisiane, qui vient d'utiliser la sirène d'alarme connue dans les films "The Purge" pour inviter les gens à rester chez eux une fois le couvre-feu en vigueur. Les Américains ont décidément le sens du spectacle...

La série de films American Nightmare a rencontré un petit succès. Son high concept violent y est pour beaucoup dans l'attirance qu'éprouve le public pour elle, quand bien même si les différents épisodes sont assez inégaux. Les scénarios se déroulent dans une Amérique au bord de l'implosion qui fait face à des prisons sur le point de déborder et qui ne sait endiguer le taux de criminalité. Le gouvernement trouve une drôle de parade pour essayer de résoudre ce problème. Chaque année, pendant 12 heures, les actes criminels sont autorisés. Les services d'aide ne peuvent plus intervenir et les Américains ne peuvent compter que sur eux pour sortir vivants de cette terrible nuit. Même les personnes les plus respectables doivent sombrer dans la violence.

American Nightmare s'invite en pleine pandémie

On a vu dans les films que la Purge était lancée à chaque fois par une sirène devenue culte. Elle est presque entrée dans l'imaginaire collectif, avec parfois des références sur les réseaux sociaux. La réalité rattrape un peu la fiction en Louisiane, dans la ville de Crowley. La police locale a décidé d'utiliser ce symbole sonore d'American Nightmare pour annoncer chaque soir le couvre-feu en vigueur afin de lutter contre la pandémie du COVID-19. Les habitants, choqués, n'ont pas tardé à faire remonter leur colère. L'un d'entre-eux a capté la scène et n'a pas hésité à la partager sur Twitter :

Le chef de la police, Jimmy Broussard s'est défendu en disant qu'il ne savait pas que cette sirène était associée aux films American Nightmare. À l'origine, avant qu'elle ne devienne très célèbre, il s'agit d'une alarme militaire visant un autre but. On peut donc lui laisser le bénéfice du doute.

Néanmoins, dans ce climat déjà très stressant, il y a de quoi ne pas aimer l'utilisation de cette sirène. Plus que ça, on peut craindre qu'un taré la prenne au pied de la lettre et se lance dans une sorte de croisade meurtrière comme s'il était dans American Nightmare. Avec la vente des armes à feu qui augmentent depuis le début de la pandémie, tous les débordements sont à anticiper et on ne doute pas que quelques habitants pensent de la sorte.