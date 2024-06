American Pie : une star de la saga aurait pu ne pas revenir après le premier film

Michelle est l’un des personnages principaux de la franchise "American Pie". Pourtant, son interprète a failli ne pas reprendre son rôle après le premier volet.

American Pie, une franchise de comédie culte

American Pie est l’une des comédies américaines pour adolescents les plus populaires. Sorti en 1999, le film s’intéresse à quatre élèves qui font le pacte de perdre leur virginité avant leur sortie du lycée. Pour un budget de seulement 11 millions de dollars, le long-métrage en a rapporté 235 millions au box-office ! Rapidement devenu culte, il a ainsi lancé une franchise.

Après le premier film, trois suites ont vu le jour (en plus de la série de spin-offs American Pie Présente). Après avoir déjà joué le rôle de Michelle dans le premier opus, Alyson Hannigan a rejoué ce personnage dans ces trois suites. Pourtant, elle aurait pu ne pas revenir.

Alyson Hannigan a d’abord refusé de rejouer Michelle

À l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la sortie d’American Pie, Vulture a interrogé Alyson Hannigan sur le film. L’actrice a notamment révélé qu’à l’origine, elle avait refusé de reprendre son rôle dans la suite. Car pour le premier opus, elle faisait partie du troisième tiers en ce qui concerne les salaires versés aux acteurs. Son salaire était donc peu important.

Or, une clause dans son contrat du premier film prévoyait qu’elle touche de nouveau une somme assez faible pour le deuxième. Toutefois, le studio a accepté d’enlever cette clause. Ce qui a permis à Alyson Hannigan d’obtenir un salaire plus important pour le second film. Ainsi, l’actrice a accepté de revenir. Et elle a rejoué Michelle dans les trois longs-métrages qui ont suivi celui sorti en 1999.

La saga se poursuivra-t-elle ?

Le dernier film de la franchise American Pie est sorti en 2012. Soit il y a un très long moment. Il est donc difficile de savoir si un nouvel opus verra le jour. Pourtant, en 2021, Tara Reid avait assuré au micro d’Entertainment Tonight que le scénario du cinquième film avait été écrit. L’interprète de Vicky avait même assuré qu’il s’agissait d’« un des meilleurs de la saga. »

Mais l’actrice avait aussi expliqué qu’il fallait réussir à accorder les emplois du temps de tous les acteurs principaux pour parvenir à concrétiser ce film. Et depuis, on n’a plus entendu parler de ce projet. Pour le moment, il semble donc au point mort. Reste à patienter pour savoir s’il sera un jour relancé ou non.