American Pie : un cinquième épisode pourrait voir le jour

Il faut remonter 9 ans en arrière pour retrouver la dernière trace des personnages de la saga "American Pie". Les anciens adolescents ont grandi et ont signé un retour avec d'autres problématiques. Un cinquième épisode pourrait voir le jour d'après l'une des stars.

Des comédies régressives

American Pie est le prototype du teen movie à l'américaine un peu bas du front et pas très subtil. En 1999 sort le premier volet et présente la bande que l'on va suivre pendant quatre films. Jim, Oz, Finch et les autres sont des adolescents qui baignent dans un milieu où la question de la sexualité est prédominante. Leur principale préoccupation est simple : perdre leur virginité.

On a pu constater l'évolution de ces personnages imparfaits mais partiellement attachants au fil des films. Le mariage de Jim (Jason Biggs) et Michelle (Alyson Hannigan) a été une grande étape lors du troisième épisode puis, quelques années après, un quatrième a demandé aux personnages de faire leur retour pour comprendre où ils en étaient respectivement dans leur vie. Le film a remporté 234 millions de dollars au box-office et n'a pas tapé dans l'œil de la presse. Nous aurions pu nous attendre à mieux. Surtout qu'entre temps, le genre a notamment accueilli l'excellentissime SuperGrave et que la recette American Pie avait l'air un peu dépassée.

American Pie 4 ©Universal Pictures International France

Vers un retour ?

Depuis 2012, la marque American Pie continue d'exister avec des films de seconde zone. Une série de spin-offs a été lancée sous la bannière "American Pie Présente" et seules des sorties en DTV ont été prévues à chaque fois. Pour retrouver un opus dans les salles, la condition sine qua non est que la saga principale soit relancée.

L'actrice Tara Reid vient de révéler chez ET Online que cet événement pourrait se passer un de ces jours. Un nouveau rassemblement aurait été évoqué et elle avoue même qu'un scénario existe déjà ! D'après elle, il s'agirait même de "l'un des meilleurs" de tous les American Pie. De quoi donner de l'espoir aux fans qui souhaiteraient savoir ce qu'il est advenu des héros depuis toutes ces années. Le stade de l'adolescence étant loin derrière, l'idée serait a priori de miser sur la nostalgie ainsi que sur une exploration des problématiques dans l'air du temps par le prisme de l'esprit American Pie.