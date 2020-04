American Psycho : le producteur révèle des secrets du film

Edward R. Pressman, le producteur du film culte "American Psycho" a livré quelques secrets sur le film, 20 ans après sa sortie en salles. Il a notamment confirmé l'intérêt de nombreux acteurs et réalisateurs de premier plan pour le film avant que le duo Mary Harron - Christian Bale ne soit choisi pour le porter.

American Pyscho fête cette année ses 20 ans. Sorti le 7 juin 2000, le film est devenu culte et a propulsé l’acteur gallois Christian Bale sur le devant de la scène. Jusqu’alors connu comme un enfant star du cinéma depuis son interprétation de James Graham dans le film de Spielberg Empire du soleil, sa performance dans le long-métrage de Mary Harron va solidifier sa réputation d’acteur phare de sa génération.

Basé sur le livre de Bret Easton Ellis, sorti en 1991, American Psycho était centré sur Patrick Bateman (Bale), un banquier d’investissement vivant pleinement le rêve américain pendant la présidence de Ronald Reagan. Obsédé par son image, il collectionne les relations enviables, les vêtements de grandes marques, les objets hors de prix… Mais derrière cette façade, Patrick a un secret inavouable…

Alors que le film est sorti il y a vingt ans, son producteur, Edward R. Pressman, a accordé une interview à Yahoo Movies UK dans laquelle il a révélé quelques secrets du film.

DiCaprio aurait pu tenir le rôle titre principal d’American Psycho

Alors que Johnny Depp, Leonardo DiCaprio ou Edward Notron avaient été pressentis pour le rôle, c’est Bale qui a finalement été choisi pour camper le personnage principal du film. Il était le premier choix de Mary Harron réalisatrice d’I Shot Andy Warhol et co-scénariste d’American Psycho, elle-même arrivée aux commandes malgré des rumeurs liant Oliver Stone ou David Cronenberg au projet.

Pressman a confirmé le grand intérêt de DiCaprio pour le rôle, révélant que l’acteur avait donné son accord pour participer au film, et qu’un communiqué de presse l’avait annoncé lors du festival de Cannes 1997. Mais après la sortie d’un article de la journaliste féministe Gloria Steinem critiquant le projet et décrivant l’histoire comme misogyne, DiCaprio abandonna finalement le rôle.

En plus de confirmer l’intérêt de Cronenberg et Stone, le producteur a également révélé que David Lynch et Tim Burton voulaient aussi réaliser le film. Mais après avoir lu le script de Harron, et avoir été témoin de sa détermination et de celle de Bale pour jouer le rôle principal, Pressman a finalement décidé de choisir le duo pour porter le projet.

Au vu du statut de film culte qu’American Psycho a aujourd’hui, beaucoup s’accorderaient à dire que le producteur a fait le bon choix.