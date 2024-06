Un des plus grands films de guerre de Clint Eastwood quitte Netflix mais est désormais dispo en 4K

Grand film autour de la guerre en Irak, "American Sniper", de Clint Eastwood et avec Bradley Cooper, est disponible dans un beau coffret Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD.

American Sniper : un sommet de Clint Eastwood

Longtemps présent dans le catalogue de Netflix, American Sniper s'en est allé le 31 mai dernier. Mais pas de panique ! Car en attendant de, peut-être, retrouver cet excellent film de Clint Eastwood sur la plateforme Max (lancée le 11 juin), Warner Bros. a eu la bonne idée de sortir (depuis le 29 mai) un coffret Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD du long-métrage. Un choix d'autant plus pertinent que, 10 ans après sa sortie en salles (2015 en France), American Sniper demeure l'un des meilleurs films de guerre. Sûrement même le plus grand film qui traite de la guerre d'Irak, avec Zero Dark Thirty (2013) et Un jour dans la vie de Billy Lynn (2017).

Pour rappel, American Sniper raconte l'histoire de Chris Kyle, un sniper connu pour avoir tué 160 personnes lors de la guerre en Irak. Ne serait-ce que par ce record macabre et par la glorification qui en a été faite, il s'agit d'un personnage complexe et ambiguë. Et c'est toute la force de Clint Eastwood d'en avoir tiré un portrait aussi particulier, loin de faire simplement l'éloge du soldat, mort le 2 février 2013 après son retour d'Irak.

American Sniper ©Warner Bros.

Comme le cinéaste le dit lui-même, American Sniper n'est "pas un film pro guerre, mais un film qui en montre les dégâts". Le film s'attarde ainsi à la fois sur la vie de famille de Chris Kyle, que sur la mission qu'il s'est fixé (en tant que sniper) de sauver les autres soldats lorsqu'il est sur le front. Le réalisateur montre avant tout l'humain. Un homme faillible, qui suit certains principes sans réfléchir et dont le destin tragique sera finalement représentatif d'une Amérique qui n'a plus rien de glorieux et qui s'est perdue dans ce conflit.

Les origines du projet et l'entraînement de Bradley Cooper

Énorme succès à sa sortie (plus de 547 millions de dollars de recettes pour un budget de seulement 58 millions de dollars) et nommé à 6 reprises pour une récompense aux Oscars, American Sniper aurait sans doute été très différent entre les mains de quelqu'un d'autre. Ce qui était proche d'arriver, puisque Steven Spielberg était le premier réalisateur impliqué sur ce projet initié par le scénariste Jason Hall (qui voit en ce soldat un Achille des temps modernes). Ce dernier, après avoir lu l'autobiographie de Chris Kyle, a pu le rencontrer pour établir son scénario. Bradley Cooper a ensuite rapidement rejoint le projet. C'est finalement après la mort de Chris Kyle, et avec le soutien de Taya Kyle et de ses longues conversations avec Jason Hall, que le film est véritablement entré en production, lorsque Warner Bros. contacta Clint Eastwood pour lui confier la réalisation.

Cette préparation, et la vision intéressante de chacun sur Chris Kyle et le film, sont racontées dans les bonus du coffret 4K d'American Sniper. C'est aussi là qu'on découvre une partie du tournage à Rabat, au Maroc, pendant 2 semaines. Et comment Kevin Lacz, véritable soldat du SEAL, s'est impliqué, au point d'apparaître devant la caméra dans son propre rôle. L'entraînement intense de Bradley Cooper est aussi évoqué. L'acteur ayant dû passer de 84 kg à 107 kg, il a pour cela soulevé de la fonte pendant des mois et mangé 6000 calories par jour. C'est ce qui lui a permis de soulever réellement des poids de 200 kg lors d'une scène du film, juste avant le premier retour d'Irak de Chris Kyle. Enfin, le comédien a pu s'entraîner au tir avec des balles réelles pour se mettre véritablement dans la peau de ce soldat qu'il incarne.

Les bonus du coffret 4K

Outre ce document (titré L’histoire d’un soldat : Le parcours d'American Sniper), d'une durée de 31 minutes, on retrouve dans le coffret 4K d'American Sniper un ensemble généreux de compléments, qui peuvent malgré tout donner parfois un sentiment de redite. Sont présents en bonus :

L’histoire d’un soldat : Le parcours d'American Sniper (31’)

Chris Kyle : L’homme derrière la légende (30’) - centré sur la vie du soldat avec notamment l'intervention des personnages l'ayant côtoyé en Irak.

Clint Eastwood : Un nouvel héritage – le cœur du héros (15’) - qui revient sur la figure héroïque si particulière dans la filmographie de Clint Eastwood.

Navy SEALs : Guerre et paix (29’) - autour de l'unité militaire américaine.

Conséquence de la guerre : le coût de l’héroïsme (20’)

Le making-of d’American Sniper (28’)

Gardien (4’) - une vidéo promotionnelle.

American Sniper Coffret 4K ©Warner Bros.

Enfin, là où Warner Bros. ne déçoit pas, c'est avec l'édition collector et son superbe package. Dans un coffret cartonné, on retrouve ainsi :

Un Steelbook du film.

Les disques 4K et Blu-Ray du film

Un poster double face au Format A3.

5 Cartes Postales.

Un livret de 32 pages avec des notes de production.

C'est donc avant tout un bel objet proposé par Warner Bros., en plus de remettre en avant le film dans la meilleure résolution actuellement (2160p Ultra Haute Définition et DTS-HD Master Audio 5.1). Ce coffret American Sniper Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD est disponible dans les points de vente comme la Fnac ou Amazon.