Amsterdam : première image de Christian Bale et Margot Robbie chez David O. Russell

Sept ans après "Joy", David O. Russell revient au cinéma avec son nouveau film "Amsterdam". Prévu pour l'automne 2022, il affiche un casting royal composé notamment de Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington. Trois personnages qu'on peut découvrir dans la toute première image dévoilée.

Un titre, une date et une première image

Initialement titré Canterbury Glass, le nouveau film de David O. Russell s'est dévoilé en partie au CinemaCon qui se tenait à Las Vegas du 25 au 28 avril. Au milieu d'annonces importantes et de premières images dévoilées, concernant notamment Avatar : La Voie de l'eau, le film de David O. Russell a officialisé son titre et sa date de sortie au cinéma. Il s'appelle donc Amsterdam et devrait arriver dans nos salles le 2 novembre 2022.

Et cerise sur le gâteau, une première image a été dévoilée, où apparaissent Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington, personnages principaux du film.

Amsterdam ©20th Century Studios

Une épopée "haletante et romantique" dans les années 30

Amsterdam est très intrigant, et son synopsis est encore gardé secret. On sait cependant que le film se concentrera sur trois amis très proches qui se retrouvent au coeur d'une intrigue présentée comme, selon 20th Century Studios, "une des plus secrètes et scandaleuses de l'histoire des États-Unis". Sur cette image, on distingue à peu près l'époque, celle des années 30. On suppose que quelques péripéties arrivent aux personnages, puisque Bale comme Washington semblent blessés. Même si ça n'a pas été détaillé, il fut question lors de la présentation des quelques séquences du film de consommation d'alcool et de danse !

Proche collaborateur du réalisateur, avec Fighter et American Bluff, Christian Bale affiche de nouveau un physique étonnant, comme il en a pris l'habitude. Pas de prise ou de perte de poids excessive cette fois-ci pour Amsterdam, mais un visage marqué et des cheveux un peu fous. Autour du très joli trio qu'il compose avec Robbie et Washington, on retrouvera par ailleurs et notamment Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro et Michael Shannon, Andrea Riseborough, Alessandro Nivola ou encore Timothy Olyphant.