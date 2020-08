An American Pickle : découvrez comment Seth Rogen s’est dédoublé

Dans “An American Pickle”, un New-yorkais retrouve son ancêtre. Seth Rogen incarne les deux personnages et on vous explique comment.

Cornichon + cryogénisation = Corniogénisation ?

An American Pickle est un des premiers films développés par HBO pour sa plateforme de streaming HBO Max, lancée il y a quelques mois. Il met en scène Seth Rogen, vu dans En cloque, mode d’emploi ou Délire express. Il est mis en scène par Brandon Trost. L’acteur et Trost se connaissent bien puisque que le deuxième est le directeur de la photographie de quasiment tous les films du premier depuis plus de 10 ans. Au scénario, nous retrouvons Simon Rich, qui a fait ses armes sur Les Simpsons, Man seeking woman et Miracle Workers. Le film est une adaptation de sa nouvelle Sell out publiée en 2013.

L’histoire suit celle de Herschel Greenbaum (Seth Rogen), un travailleur juif qui, avec sa femme Sarah, immigre aux Etats-Unis en 1919 après que leur village soit détruit par des cosaques russes. Fraîchement débarqué à New-York, Herschel travaille dans une usine de cornichons. Il trébuche un jour dans une cuve et se retrouve cryogénisé par la substance (logique) pendant un siècle. Tel un Hibernatus américain, il se réveille et découvre qu’il a un descendant à Brooklyn. Son arrière-petit-fils Ben Greenbaum (Seth Rogen again) est un développeur d’application qui va lui expliquer comment fonctionne le monde d’aujourd’hui. Un monde bien différent que celui qu’Herschel a connu 100 ans plus tôt. Choc des époques, des valeurs humaines et familiales, il va pourtant devoir s’y acclimater.

An American Pickle : jeu, Seth et match

C’est en effet la prouesse technique invisible du film : Set Rogen joue face à Seth Rogen. Un procédé original qui n’est toutefois pas inédit ces dernières années. Dans The Social Network de David Fincher, Armie Hammer se dédoublait pour jouer les jumeaux Winklevoss. Autre cas récent, Tom Hardy dans Legend de Brian Helgeland.

Tom Hardy dans Legend

Pour An American Pickle, le réalisateur a utilisé plusieurs procédés. Tout d’abord le split screen, en filmant l’acteur à droite, puis à gauche de l'écran. D’habitude, ce procédé est assez simple. L’acteur n’a qu’à changer de tenue, et le tour est joué. Mais jugeant que les fausses barbes de cinéma ne sont pas assez réalistes, Seth Rogen a donc décidé de s’en laisser pousser une vraie bien fournie. Résultat, il a d'abord fallu tourner toutes les scènes avec un Seth barbu, puis revenir plusieurs semaines après pour retourner avec un Seth glabre. Une belle manière de se compliquer les choses. Heureusement pour la production, le tournage a pu continuer sans pause grâce à une doublure. Ian Poake a en effet pris la place de l’acteur canadien sur le tournage. Il a dû apprendre à se déplacer et réagir comme lui, sans ne jamais prononcer un mot.

Vous pouvez voir toute cette magie à l’œuvre dans un court making-of que nous offre HBO.

Nous retrouverons bientôt Seth Rogen dans The Trial of the Chicago seven, mis en scène par Aaron Sorkin. Le long-métrage revient sur le procès de manifestants lors du congrès de l’assemblée nationale de Chicago en 1968. L’acteur y partagera l’affiche prestigieuse avec Sacha Baron-Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella, William Hurt et Michael Keaton. Du très lourd à découvrir le 16 octobre sur Netflix.